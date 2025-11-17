«Большой Вудъявр» продолжает традицию лидерстваТри редкие книги по истории Кольского Заполярья вернулись в фонд областной научной библиотеки после профессиональной реставрации
Губернатор Мурманской области во время рабочей поездки в Мончегорск встретился с жителями города

В конце прошлой недели на протяжении двух часов в формате живого диалога глава региона общался с предпринимателями, представителями некоммерческих организаций, активистами и неравнодушными мончегорцами.

В центре обсуждения – широкий круг тем, волнующих жителей города металлургов. Так, поднят вопрос о создании коррекционного класса для детей с особыми образовательными потребностями. Обсуждались актуальные темы оказания медицинской помощи, предприниматели озвучили свои предложения по улучшению делового климата и меры поддержки малого бизнеса в текущих экономических условиях.

Глава региона и мончегорцы обсудили ход программ благоустройства дворовых и общественных территорий, намечены приоритеты на следующий год.

По итогам встречи данные вопросы взяты губернатором на личный контроль. Ответственным профильным министерствам и ведомствам даны соответствующие поручения с установленными сроками исполнения.

«Динамика видна: отремонтированы дома, создана архитектурная подсветка, преображен колледж, создаются новые точки притяжения для горожан. Мончегорск уверенно развивается, и мы намерены эту работу продолжать. Этому во многом способствуют активные граждане и предприниматели, работающие по всей области. Общая картина складывается позитивная. Однако ключевой темой моей сегодняшней работы стала ситуация с детским садом №30, который оказался в центре внимания из-за проводимой реорганизации. Посетил его, обсудил вопрос с родителями, которые были в саду в тот момент. Кроме того, мы провели отдельные беседы с воспитателями и заведующими, чтобы услышать все стороны. Для меня этот личный контакт был крайне важен. Несмотря на то, что количество жалоб невелико, было необходимо самостоятельно погрузиться в ситуацию и пообщаться как с сотрудниками учреждения, так и с родителями», – сказал губернатор.

На встрече с жителями Андрей Чибис подчеркнул, что цель бюджетных преобразований — оставить все сэкономленные средства в отрасли, направить их на улучшение материальной базы учреждений, создание комфортных условий для развития детей и реализации, например, таких проектов, как «Уникум».

 

 

Константин Петрович
13.11.25 08:32
Какая прекрасная журналистская успокоительная пилюля. Хоть бы сослались на то, что это депутаты или правительство региона говорит, а то от себя выдали. Надо было обосновать и своё утверждение, что
Комментарий к новости:Несмотря на текущие трудности, в 2026 году в Мурманской области прогнозируется рост ключевых экономических показателей
FynDbrnjh
09.11.25 08:58
С таким словарным изобилием, например, как воркшопы, сторителлинг, движ, менеджмент и местом проведения фестиваля, культура наша далеко шагнёт. Поздравляю!
Комментарий к новости:В Мурманске на морском вокзале начал работу первый Северный фестиваль современной культуры «Смены»
Александр
08.11.25 11:27
Льдин побольше, чтобы и лето не пришло. И последние мурманчане убежали.
Комментарий к новости:В Мурманске на площади Пять Углов приступили к заливке архитектурного бетона
