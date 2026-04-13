Губернатор Мурманской области встретился с участниками кадровой программы «Герои Севера»

В рамках заключительного четвертого очного модуля обучения на базе Центра гражданско-патриотического воспитания «На Севере — жить!», расположенном у посёлка Магнетиты, в конце прошлой недели состоялась встреча губернатора Андрея Чибиса с участниками кадровой программы «Герои Севера».

Глава региона выступил с лекцией на тему «Арктика — новый космос», в которой рассказал о ключевых вызовах и стратегических задачах, стоящих перед Арктической зоной России, а также о том, что делается для развития Кольского Заполярья.

Губернатор подробно остановился на нескольких направлениях: рассказал о взаимодействии с федеральным центром, совместной работе с администрацией президента и Морской коллегией Российской Федерации.

Кроме того, одной из тем встречи стала деятельность комиссии Госсовета по направлению «Северный морской путь и Арктика», созданной указом президента, которую возглавляет глава Мурманской области.

«Важно, чтобы у наших ребят было понимание не только того, что происходит конкретно в регионе, но и как страна развивает и будет развивать всю арктическую зону в ближайшее десятилетие», — подчеркнул Андрей Чибис.

Особое внимание глава региона обратил на экономическое значение высоких широт для всей страны.

«Развитие российской Арктики — национальный приоритет XXI века. Это настоящая сокровищница: здесь создается до 10% ВВП страны при менее чем 2% населения», — заявил губернатор.

Андрей Чибис также отметил, что для команды региона важно работать и над внутренними задачами, и над проектами национального уровня, которые открывают новые возможности для развития Мурманской области. Глава региона выразил уверенность, что такой подход обеспечит национальную безопасность в Арктике, приток инвестиций, развитие территорий и повышение качества жизни в арктических городах.

Как отмечает региональное Министерство информационной политики, программы подготовки высококвалифицированных руководителей из числа участников СВО начали работу в регионах в 2025 году по поручению Президента России Владимира Путина. В Мурманской области по инициативе губернатора Андрея Чибиса реализуется программа «Герои Севера». Она стартовала 23 февраля в Год защитника Отечества. Выпуск первых участников состоится в мае 2026 года.

