Фестиваль песен Иосифа Кобзона собрал лучшие голоса Кольского ЗаполярьяОперативное совещание губернатор Андрей Чибис начал с информации о произошедшей вчера атаке вражеских беспилотников на объекты в Мурманской области
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)03.06.25 10:15

Губернатор Мурманской области встретился с участниками турслёта «Движения Первых»

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис встретился с участниками туристического слёта на территории базы отдыха, расположенной у подножия Хибин. На событии собрались 25 активных ребят из Мурманска, Североморска, Апатитов, Кольского округа и Кировска.

Участникам слёта, собравшимся у костра, рассказали об истории горнодобывающей промышленности и о легендарном геологе Александре Ферсмане, изучавшем месторождения.

Также юноши и девушки смогли в неформальной обстановке обсудить интересующие темы и задать свои вопросы главе региона. В течение двухчасового диалога речь шла о развитии туристической отрасли, спортивной сфере и добровольческих инициативах.

«1 июня мы отмечаем Международный день защиты детей, поэтому я поздравляю этих активных, умных, перспективных ребят и их родителей, потому что это общий праздник и желаю им, чтобы у них все получалось. У нас получился действительно искренний разговор и темы, которые они поднимали по-настоящему взрослые», – отметил губернатор.

Региональный Туристический слёт организован в рамках проекта «Походы «Первых» – больше, чем путешествие» «Движения Первых». Все участники проходили предварительный конкурсный отбор. Юные туристы в течение двух дней осваивали базовые навыки, необходимые в походных условиях, особое внимание их наставники уделяли технике безопасности и экологическому туризму.

«Мы видим, как загораются глаза ребят, когда они осваивают новые навыки – от разведения костра до оказания первой помощи. Это и есть настоящая сила молодёжи: смелость, знания и ответственность», – рассказал председатель Совета регионального отделения «Движения Первых» Мурманской области Никита Тихомиров.

 

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/547785/#&gid=1&pid=32

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Каждый третий соискатель в ИТ-сфере – зумер: исследование «BIA Technologies» и hh.ru
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ОТЧЁТ ГУБЕРНАТОРА 2025Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ-2025С ДЕТСТВА ЛЮБИЛ НАБЛЮДАТЬ ЗА РАБОТОЙ РАЗЛИЧНЫХ МЕХАНИЗМОВ
-

Последние комментарии

Константин Петрович
03.06.25 14:33
Что-то мне кажется, что я уже жил в такое счастливое время, а потом оказалось, что это было на бумаге.
Комментарий к новости:Отчёт губернатора: Мурманская область реализует все социальные программы, несмотря на бюджетные ограничения
Ольга
03.06.25 09:55
А в красивое количество получивших высокотехнологичную помощь тех, кто за свой счёт проходил исследования, тоже включили?
Комментарий к новости:Мурманская область вошла в топ-3 по количеству сохраненных жизней и занимает второе место в России
Людмила
02.06.25 15:54
Рецепт выписанный в Апатитах можно реализовать только в Мурманске в аптеке на Ленина,22. МРТ по полису можно пройти только в Мурманске, хотя в Апатитах есть центр МРТ. Талон к врачу можно заказать з
Комментарий к новости:Мурманская область вошла в топ-3 по количеству сохраненных жизней и занимает второе место в России
-Правовая консультация (18+)Региональный Росреестр обращает внимание на необходимость уточнения границ земельного участка при оформлении наследства
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
262728293031123456789101112131415161718192021222324252627282930123456
-Скоро в эфире15:45«Тур де Россия». Познавательная программа (12+)17:00«Международные новости». Информационная программа (12+)17:30Новости. Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Долги по зарплате стали больше-PRO Валюту (16+)Доллар США умеренно укрепляется к основным мировым валютам-PRO Энергетику (18+)Системный оператор и «ТГК-1» внедрили дистанционное управление мощностью Верхне-Туломской ГЭС-12-PRO ЖКХ (18+)Комплекс «Стрела-П» на службе коммунальщиков Северного флота-PRO Нефть и газ (18+)Реализацию проекта Северного широтного хода возобновят только после стабилизации ситуации на рынке углеводородов-PRO Законы (18+)Законы, вступающие в силу в июне
-

Наш регион-51

© 2009 - 2025
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»