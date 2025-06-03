Губернатор Мурманской области встретился с участниками турслёта «Движения Первых»

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис встретился с участниками туристического слёта на территории базы отдыха, расположенной у подножия Хибин. На событии собрались 25 активных ребят из Мурманска, Североморска, Апатитов, Кольского округа и Кировска.

Участникам слёта, собравшимся у костра, рассказали об истории горнодобывающей промышленности и о легендарном геологе Александре Ферсмане, изучавшем месторождения.

Также юноши и девушки смогли в неформальной обстановке обсудить интересующие темы и задать свои вопросы главе региона. В течение двухчасового диалога речь шла о развитии туристической отрасли, спортивной сфере и добровольческих инициативах.

«1 июня мы отмечаем Международный день защиты детей, поэтому я поздравляю этих активных, умных, перспективных ребят и их родителей, потому что это общий праздник и желаю им, чтобы у них все получалось. У нас получился действительно искренний разговор и темы, которые они поднимали по-настоящему взрослые», – отметил губернатор.

Региональный Туристический слёт организован в рамках проекта «Походы «Первых» – больше, чем путешествие» «Движения Первых». Все участники проходили предварительный конкурсный отбор. Юные туристы в течение двух дней осваивали базовые навыки, необходимые в походных условиях, особое внимание их наставники уделяли технике безопасности и экологическому туризму.

«Мы видим, как загораются глаза ребят, когда они осваивают новые навыки – от разведения костра до оказания первой помощи. Это и есть настоящая сила молодёжи: смелость, знания и ответственность», – рассказал председатель Совета регионального отделения «Движения Первых» Мурманской области Никита Тихомиров.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/547785/#&gid=1&pid=32