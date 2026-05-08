Губернатор Мурманской области встретился с жителями Печенгского округа

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис вчера провёл встречу с жителями Печенгского округа. Обсуждались темы, которые волнуют северян каждый день: укомплектование медучреждений персоналом, ремонт и содержание домов, уборка подъездов, благоустройство дворов и общественных пространств. Жители Заполярного попросили привести в порядок стадион, а также подняли важную для многих личную инициативу — установить памятник артиллеристам.

Особое внимание на встрече уделили поддержке защитников Отечества и их семей. Жители поблагодарили главу региона за эту работу, отметив, что округ меняется к лучшему.

В Спутнике ведётся капитальный ремонт домов, инженерных сетей и подъездов. В Печенге продолжается обновление домов и соцобъектов, запланировано строительство нового детского сада. На 19 км отремонтированы дома и подъезды, установлена скейт-площадка.

В Заполярном активизированы работы в доме, который долго стоял без внимания. В Луостари установлены тёплые остановки. По всему округу создают новые амбулатории и ФАПы для развития медицинской инфраструктуры.

«Мы здесь абсолютно во всем будем помогать. Печенгский округ - на особом контроле, с учётом того, что здесь сейчас большое количество людей, которые защищают нашу страну. И все вопросы, озвученные на встрече, мы обязательно проработаем», – сказал губернатор.

Глава региона подчеркнул, что впереди ещё много работы, но главная цель — последовательно улучшать условия жизни северян, делать их максимально комфортными и поблагодарил каждого, кто пришёл на встречу.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/567304/#&gid=1&pid=17