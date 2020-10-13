Губернатор наградил волонтёров Межведомственного оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией

За добросовестное выполнение работы Андрей Чибис вручил награды волонтёрам Межведомственного оперативного штаба по борьбе с новой коронавирусной инфекцией.

Начальник пожарной части по охране города Мурманска Геннадий Вовк удостоен знака «Заслуженный работник пожарной охраны Российской Федерации». Ещё девять сотрудников-волонтёров штаба отмечены Благодарственными письмами губернатора Мурманской области.

«Выражаю вам свою благодарность, коллеги. От оперативной работы штаба зависит работоспособность всех механизмов – и органов власти, и медучреждений. С учётом пройденного пути, надеюсь, мы станем ещё эффективнее и быстрее отрабатывать весь набор задач в период пандемии коронавирусной инфекции. Низкий вам поклон», – сказал Андрей Чибис.

Как пишет региональное Министерство информационной политики, за время работы оперативного штаба волонтеры обработали более 6 тысяч обращений, поступивших на «горячую линию». В перечень основных задач также входили анализ и оперативная передача информации группе контроля самоизоляции.

Напомним, в феврале 2020 года в Управлении по делам гражданской обороны, защите населения от чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности Мурманской области была создана оперативная группа Межведомственного оперативного штаба по борьбе с распространением COVID-19. В её работе без освобождения от исполнения должностных обязанностей участвуют работники управления и волонтёры, среди которых большинство – сотрудники МФЦ Мурманской области.