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Мурманская область. Арктика (16+)15.04.20 09:30

Губернатор обсудил с депутатами Мурманской областной Думы принимаемые в регионе меры по борьбе с коронавирусом

В преддверии внеочередного заседания Мурманской областной Думы губернатор Андрей Чибис обсудил с депутатами фракций парламентских партий принимаемые региональным оперативным штабом шаги по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции.

Ключевым вопросом по предложению главы региона стали меры поддержки малого и среднего бизнеса региона.

«Чтобы минимизировать риски распространения инфекции, мы вынуждены были ввести целый ряд ограничений. Мы очень старались принимать решения постепенно, сдерживать ситуацию, но темпы распространения коронавируса таковы, что под серьезным ударом оказались целые отрасли, в первую очередь – бизнес в сфере услуг. То, что сегодня происходит, это в том числе и удар по психологии, после такого непросто решиться продолжать бизнес. Наша задача – сделать так, чтобы по окончании этого непростого периода предприниматели смогли расти и развиваться. Бизнесу нужно дать окрепнуть. На это и рассчитаны предлагаемые нами изменения», – подчеркнул Андрей Чибис.

Напомним, в областную Думу внесены проекты закона о снижении ставок по упрощенной системе налогообложения для всех представителей МСП, а также законопроект о снижении в два раза стоимости аренды нежилых помещений для предпринимателей, в отношении которых применяется патентная система налогообложения.

«Мы не должны мыслить категориями месяцев. Чтобы мотивировать предпринимателей, нужно создавать адекватные условия не на месяцы, а на годы вперед. Бизнес должен четко понимать, что ждет его в ближайшие 3-5 лет», – сказал Андрей Чибис.

Спикер регионального парламента Сергей Дубовой подчеркнул, что встречи депутатов всех фракций с губернатором проходят регулярно. В ходе встреч идёт обмен мнений, что способствует более эффективному взаимодействию двух ветвей власти, позволяет определить приоритеты в решении наиболее актуальных проблем нашей области.

- На сегодня самый приоритетный вопрос – поддержка жителей области, предпринимателей, устойчивого развития экономической сферы в ситуации борьбы с коронавирусом, - отметил председатель Думы. – И здесь депутаты всех фракций единодушны – внесенные проекты законов своевременны и очень важны.

Депутаты заострили внимание главы региона на вопросах увеличения доходной части муниципальных бюджетов, возможностях ведения рыбной ловли и охоты, работы малого бизнеса в условиях пандемии.

По итогам встречи губернатор отметил, что разговор прошёл в конструктивном русле, и выразил надежду на быстрое принятие внесенных в облдуму законопроектов, пишет Министерство информационной политики Мурманской области.

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