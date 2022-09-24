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Мурманская область. Арктика (16+)24.09.22 10:00

Губернатор объявил о единовременной выплате для семей граждан РФ, призванных на военную службу по частичной мобилизации

На вчерашнем заседании региональной призывной комиссии по частичной мобилизации губернатор Андрей Чибис анонсировал ряд мер поддержки для семей граждан, призванных на военную службу.  

«Мы приняли важное решение. Семьи тех, кто призываются в рамках частичной мобилизации, получат единовременную материальную помощь в размере 100 тысяч рублей. На каждого ребенка, не достигшего 18-ти лет, выделим 20 тысяч рублей. Обеспечить дополнительную поддержку – необходимо. Прошу довести эту информацию для тех, кто призывается», – сообщил глава региона.  

Добавим, что к членам семьи военнослужащих относятся: родители или опекуны, воспитывавшие военнослужащего до достижения им совершеннолетия (при условии подтверждения факта неполучения аналогичных мер поддержки в иных субъектах Российской Федерации); супруга (супруг); дети, не достигшие возраста 18 лет; дети старше 18 лет, если они стали инвалидами до достижения 18 лет либо если они обучаются в образовательных организациях независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности, до окончания обучения, но не более чем до достижения ими возраста 23 лет.  

В ближайшее время глава региона подпишет соответствующее постановление правительства Мурманской области. После его публикации для получения мер поддержки члены семей будут приглашены в учреждения социальной поддержки населения по месту жительства для подачи заявления и документов, уточняет региональное Министерство информационной политики.

 

 

 

Фото: https://gov-murman.ru

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