Губернатор осмотрел объекты образования Мончегорска в ходе рабочей поездки в муниципалитет

В конце прошлой недели губернатор Андрей Чибис работал в Мончегорске. В рамках поездки глава региона осмотрел ряд объектов образования, обновленных по плану «На Севере – Жить!».

Так, Андрей Чибис осмотрел детский сад №30, расположенный на улице Кондрикова. В учреждении реализуют общеобразовательные программы, а также адаптированные – для ребят с нарушениями речи и задержкой психического развития. Всего здесь воспитывают 235 малышей, работает центр игровой поддержки для детей от 6 месяцев, группы раннего возраста, компенсирующей и общеразвивающей направленности. Создан Музей Севера, мультистудия, исследовательские центры «Робостарт» и «Уникум», центр туризма и краеведения, детское конструкторское бюро «Рудик», современный нейро-комплекс для детей и родителей, спортплощадка.

Также губернатор заехал в Мончегорский политехнический колледж. Учреждение вошло в федеральную программу «Профессионалитет» и активно обновляется при поддержке региона и промышленных партнёров – Кольской ГМК («Норникель») и Печенгского строительного объединения. В колледже создан образовательно-производственный кластер «Кольский горно-металлургический». В этом году колледж занял первое место в категории «Металлургия» в национальном рейтинге по трудоустройству выпускников профессиональных образовательных организаций.

Здесь созданы современные мастерские по промышленной механике и монтажу, производству сварных конструкций, отремонтировано общежитие, заменены оконные и балконные блоки, мебель, бытовая техника, заменены системы отопления, кабинеты в теоретическом корпусе, выполнен ремонт библиотеки, приобретена современная компьютерная техника. В этом году здесь отремонтировали мастерские по техобслуживанию кранового оборудования и по бережливому производству, заменили мебель и оборудование; выполнили ремонт пищеблока столовой, отремонтировали спортзал, приобрели тренажеры и новую мебель, обновили гардеробную зону. Всего выполнена модернизация и переоснащение восьми зон под виды работ: лаборатория металлургической экспертизы, сварочный полигон, лаборатория геодезии и маркшейдерского дела, слесарный участок, лаборатория автоматизации металлургического производства, метрология и КИП, электромонтажный участок, техническое обслуживание и ремонт грузовых автомобилей.

Учреждение стало победителем конкурса на проведение капремонтов Министерства просвещения России. В 2025-2026 году здесь выполнят капремонт кровель и фасадов зданий. Также глава региона пообщался с представителями студенческого трудового отряда «Снежный барс»: они рассказали о своей деятельности.

«Очень позитивная динамика. Город преображается с каждым днём. Будем и дальше активно работать, менять, украшать город. Я посмотрел, отремонтировали дома, архитектурную подсветку сделали, в том числе на колледже. Очень радует, что здесь много активных людей, предпринимателей», – прокомментировал губернатор итоги объезда.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/557070/#&gid=1&pid=10