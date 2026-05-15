Губернатор осмотрел ремонт социальных объектов в гарнизоне Высокий

Вчера губернатор Андрей Чибис работал в Оленегорске. Первой точкой посещения стал Высокий, где глава региона осмотрел объекты, отремонтированные в рамках нацпроектов и масштабной программы реновации ЗАТО.

Капитальный ремонт средней школы №13 был реализован в течение 2024-го и 2025 года в рамках федерального проекта «Все лучшее детям» национального проекта «Молодёжь и дети». В 2024 году выполнен капитальный ремонт нового корпуса, а в 2025 – старого корпуса. Проведены ремонт кровли, устройство вентилируемого фасада с архитектурно-художественной подсветкой, ремонт внутренних инженерных сетей и помещений. Школа оснащена всем необходимым оборудованием и мебелью, в оформлении помещений сделан патриотический акцент на особенностях службы основного населения Высокого – военнослужащих Военно-Космических Сил России, а также участниках СВО.

Как отметила заместитель директора по учебно-воспитательной работе Оксана Скурстенис, главное, детвора, школа стала настоящим центром гарнизона.

Также губернатор осмотрел квартиры для военнослужащих, отремонтированные по программе реновации ЗАТО. С 2024-го по 2025-й в Высоком отремонтировано 197 квартир для военнослужащих. Глава Оленегорска Сергей Пашинский сообщил, что многие квартиры выделены из муниципального фонда, и семьи военнослужащих очень рады переезду в комфортные современные условия. В приоритете – семьи участников специальной военной операции.

Андрей Чибис подчеркнул, что внимание к городам, населённым пунктам, гарнизонам, где проживают наши военнослужащие и их семьи, всегда находится на особом контроле регионального правительства.

«Программа реновации ЗАТО - один из наших самых важных и ответственных проектов. Мы ведём масштабные ремонты и стройки в военных городках: обновляем жильё, социальные объекты, дороги и общественные пространства. И делаем это не для отчётов. Каждый новый детский сад, отремонтированный фасад или современный спортивный комплекс - это наша дань уважения защитникам Родины. Тем, кто прямо сейчас проявляет мужество и настоящий героизм на полях специальной военной операции. Мы хотим, чтобы их семьи, родители и дети жили в достойных, комфортных условиях. Самое ценное для меня - когда изменения замечают сами жители, когда мне пишут или говорят лично: «Спасибо, стало по-настоящему лучше». В такие моменты понимаешь, что работаем мы не зря. Программа реновации ЗАТО продолжается - это наш долг перед теми, кто защищает нас и страну», – сказал губернатор.

Как отмечает региональное Министерство информационной политики, в Мурманской области продолжается реализация программы реновации ЗАТО, инициированной главой региона Андреем Чибисом в рамках народной программы «На Севере – жить!» и поддержанная Президентом России Владимиром Путиным. Комплексный план на 2026 год включает 66 мероприятий.

За 6 лет в числе прочего были построены две школы в Североморске и Печенге, шесть детских садов, восемь амбулаторий и ФАПов, крытый бассейн в Североморске, капитально отремонтированы 44 социальных объекта, больше 450 домов, а также объекты ЖКХ и наружные инженерные сети, приведены в порядок больше 1300 квартир, дворы около 500 домов, 170 километров дорог и 260 подъездов. Кроме того, благоустроена 31 общественная территория, снесены 66 зданий, выведенных из эксплуатации, и открыты 14 молодёжных пространств «СОПКИ», «СОПКИ.СПОРТ» и «СОПКИ.СЕМЬЯ».

Владимир Путин поручил обеспечить ежегодное федеральное финансирование программы в размере 10 млрд рублей, и реновация ЗАТО вышла на качественно новый уровень. В частности, в Мурманской области приступили к модернизации объектов ЖКХ на территории населённых пунктов с дислокацией военных. Продолжается капремонт соцобъектов, многоквартирных домов, подъездов, квартир, дорог и дворов, снос аварийных зданий.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/567670/#&gid=1&pid=6

