Губернатор осмотрел социальные объекты, создаваемые и модернизируемые в Печенгском округе по плану «На Севере – жить!» и программе реновации ЗАТО

В ходе рабочей поездки в Печенгский округ губернатор Андрей Чибис осмотрел социальные объекты, создаваемые, ремонтируемые и модернизируемые по президентским национальным проектам, плану «На Севере – жить!» и программе реновации ЗАТО.

В посёлке 19-й километр продолжается активное благоустройство. По программе «На Севере – твой проект» реализуют инициативу жителей: при региональном финансировании устанавливают новую скейт-площадку. Работы близятся к завершению.

По программе реновации ремонтируют жилые дома – в настоящее время продолжается облицовка фасадов. Кроме того, установлена новая автобусная остановка: павильон оборудован тепловой завесой, системой видеонаблюдения, зарядными устройствами для телефонов и другими современными системами комфорта.

«В 19 километре активно идёт программа реновации, обновляются дома, новый скейт-парк устанавливаем. Населённый пункт был в ужасном состоянии, а сейчас становится приятным местом для жизни. Такие работы в активной стадии и в других населённых пунктах: Печенге, Спутнике», – подчеркнул губернатор.

В Заполярном продолжается строительство многоквартирного дома на улице Ленинградской на 40 квартир. Дом возводится в рамках соглашения регионального правительства и ПАО «Норильский никель». Уже завершены работы по устройству внутренних межквартирных стен, усилению проемов, идет монтаж утеплителя и подсистемы фасада. Начаты навеска керамогранита фасада и устройство кровли, монтируются оконные стеклопакеты.

В средней школе 19 к новому учебному году капитально отремонтирован фасад, входные группы, кровля, а также по губернаторской программе «Арктическая школа» создано пространство «Металлург будущего». Также глава региона осмотрел футбольное поле, обновленное для ребят в прошлом году. По программе «Арктическая школа» также создан кабинет робототехники и программирования в Доме детского творчества №2. Глава региона пообщался с юными воспитанниками: они поделились впечатлениями и продемонстрировали первые достижения и собранных роботов.

В штабе комитета семей воинов Отечества Андрей Чибис провёл встречу с семьями участников специальной военной операции. Состоялся открытый диалог, где обсудили меры поддержки, позитивные обновления в населенных пунктах, а также что еще необходимо жителям.

Визит губернатора продолжился в Никеле. Здесь завершается ремонт автодороги по улице Мира. Также губернатор осмотрел Детскую центральную библиотеку, обновленную по модельному стандарту в рамках национального проекта «Семья» и плана «На Севере – жить!». Здесь завершают ремонт фасада и полностью преобразили внутреннее пространство: в рамках концепции «Дети тут» установлена современная мебель и высокотехнологичное оборудование: в том числе интерактивный пол, стол, киоск, видеостена, образовательное оборудование и комплекс для развития речи. Созданы коворкинг-центр и мультицентр, событийная площадка и игротека. В пространстве интересно проводить время как юным жителям, так и всей семьей.

Андрей Чибис встретился и с представителями местного волонтёрского объединения «Тыл бойца». Неравнодушные никельчане с первых дней СВО оказывают всестороннюю помощь участникам боевых действий и их семьям: изготавливают сети, собирают посылки и готовят домашние блюда в долговременной упаковке. Также активисты занимаются патриотическим воспитанием молодёжи, организуют встречи и проводят различные мастер-классы.

В завершение губернатор посетил Печенгский политехнический техникум, где в этом году выполнили второй этап ремонта: фасад бытового корпуса, входные группы, вентиляционные шахты. Также здесь отремонтировали и оснастили современным оборудованием лабораторию по ремонту и обслуживанию легковых автомобилей и кабинет по основам безопасности и защиты Родины и охране труда. В прошлые годы здесь также открыты новые лаборатории горных технологий, информационных технологий, электрооборудования и электроснабжения и другие. Обновление образовательного учреждения идет при поддержке компании «Норникель». В том числе в прошлом году проведён ремонт общежития и закуплена современная мебель и оборудование.

«Большое внимание мы уделяем объектам образования. В Заполярном сделали школу №19 – фасады и кровлю, постепенно обновляем внутренние помещения, в том числе по «Арктической школе». Ремонтируем и учреждения дополнительного образования – появляются современные пространства для наших детей. Крайне важно и обновление учреждений СПО. Мы ежегодно выделяем дополнительные средства, чтобы местный «политех» стал современным и востребованным. Под арктические проекты нужны квалифицированные рабочие кадры, и каждый год мы открываем здесь ряд новых лабораторий, где ребята могут получать необходимые профильные навыки. В этом году также открыли новые пространства. И внешне техникум стал другим. Работа идёт в рамках нашего соглашения с «Норникелем», мы совместно инвестируем средства и это учреждение становится востребованным, большой спрос на выпускников», – подчеркнул губернатор.

Также в Никеле по соглашению с «Норникелем» создают крытый хоккейный корт: уже закончены основные строительные работы, смонтированы раздевалки с душевыми и санузлами, административно-бытовой комплекс, гараж для ледозаливочной машины, трибуны на 100 зрителей, касса, прокат и раздевалка для жителей. Впереди – внутренняя отделка и монтаж освещения.

«В Заполярном мы открыли новую ледовую арену, а также устанавливаем ещё один спортивный объект для тренировки хоккеистов в Никеле, современный комплекс. Важно следить за качеством работ и за состоянием обновленных объектов, но сейчас всё движется хорошо», – прокомментировал глава региона по итогам объезда.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/553146/#&gid=1&pid=82