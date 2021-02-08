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Мурманская область. Арктика (16+)08.02.21 17:15

Губернатор отметил улучшение качества уборки снега в регионе

Сегодня на оперативном совещании под руководством губернатора Мурманской области Андрея Чибиса рассматривался вопрос уборки снега в Мурманской области. О работе на региональных дорогах доложил министр транспорта и дорожного хозяйства Артем Гришин.

Глава ведомства отметил, что на данный момент порядка 178 транспортных средств занесены в Систему мониторинга уборки территорий. Среднее количество техники, привлеченной к уборке снега, составило 168 единиц техники в сутки. До 70 машин было задействовано на патрульной очистке и 98 – на плановой. Для обработки проезжей части использовано порядка 1500 кубометров противогололедных материалов. Количество техники по сравнению с январем было увеличено на 9 процентов, а противогололедной смеси – на 11 процентов.

При этом на юге необходимость использования техники и противогололедных материалов сократилась на 10 процентов, в то время как на севере – увеличилась: количество техники – на 21 процент, а противогололедные материалы – на 15 процентов.

По метеоусловиям была закрыт проезд на участке с 32 км до поселка Туманный трассы Кола – Серебрянские ГЭС и автоподъезд к селу Туриберка, закрытие составило 5 часов. Для уборки территории было задействовано 9 единиц техники. Сегодня с утра автоподъезд к Териберке снова закрыт из-за ухудшения погодных условий, проводится уборка снега.

На федеральных трассах в Мурманской области на постоянной основе проводится уборка снега и мониторинг состояния дорог, для контроля используется 45 постов видеоконтроля и 23 метеостанции. Об этом сообщил Заместитель начальника ФКУ «Упрдор «Кола» Андрей Аляпкин. С 1 по 7 февраля на федеральной дороге произошло 2 ДТП. К содержанию дорог 7 февраля было привлечено 52 единицы техники.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, кроме того, в усиленном режиме проводится уборка снега в Мурманске. Губернатор Мурманской области отметил, что качество уборки в регионе улучшилось.

 

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