Губернатор поблагодарил коллектив Кольской ГМК за работу и вклад в развитие региона, вручил государственные награды пяти лучшим сотрудникам компании

В ходе рабочей поездки в Печенгский округ губернатор Мурманской области Андрей Чибис посетил Кольскую горно-металлургическую компанию, где встретился с работниками предприятия, поздравил их с прошедшим Днём горняка и вручил награды. Торжественная церемония прошла в административном комплексе рудника «Северный» в Заполярном.

«Для меня большая честь быть здесь сегодня. Хочу поблагодарить всех за ваш труд, поздравить с наступившим Днем горняка и пожелать трудовых успехов, здоровья и благополучия. А мы, команда правительства Мурманской области вместе с бизнесом, стараемся сделать так, чтобы производство развивалось, а муниципалитеты менялись к лучшему», — отметил Андрей Чибис.

В ходе встречи губернатор вручил государственные награды пяти лучшим сотрудникам компании, в том числе знак отличия «Почётный наставник» и благодарности губернатора Мурманской области.

Также в формате диалога участники обсудили вопросы благоустройства, дорожного строительства, работы ЖКХ и управляющих компаний, развития туризма.

Некоторые вопросы касались сферы здравоохранения, в частности завершения строительства областного онкодиспансера. Глава региона рассказал о ходе работ.

«Кроме того, в рамках реконструкции областного онкологического диспансера по плану «На Севере — жить!» в медучреждение уже поставлено 11 единиц нового оборудования стоимостью более 50 млн рублей. И это оборудование уже работает на благо северян», — отметил Андрей Чибис.

Касательно темы образования губернатор рассказал о развитии программ СПО в нашем регионе, а также подчеркнул важность и нужность целевого обучения для решения проблемы нехватки кадров. Работники поблагодарили команду правительства за капитальный ремонт и преобразование школ и детских садов в муниципалитете.

Обсудили также вопросы газификации региона. Глава региона сообщил, что по поручению президента России Владимира Путина до 2030 года в Мурманской области будет проведён газ, а до конца этого года будет разработана детальная программа газификации совместно с «Газпромом».

Также поднималась тема притока населения в Мурманскую область. Губернатор отметил несколько ключевых направления этой работы: создание рабочих мест на предприятиях, программа реновации ЗАТО и развитие жилищного строительства.

«Благодаря введению льготной «Арктической ипотеки» началось масштабное строительство в регионе. Застройщики сейчас работают по всей области: от Мончегорска до Ковдора. Это очень важно для северной молодежи и молодых семей», — подчеркнул губернатор.

Ещё одной важной темой стала сохранение уникальной северной природы, экология и охрана биоресурсов.

В завершение встречи Андрей Чибис поблагодарил коллектив Кольской ГМК за работу и вклад в развитие региона.

«Ваш труд — основа благополучия всего Кольского Заполярья. Мы продолжим совместную работу по созданию комфортных условий для жизни северян и экономическому развитию нашего арктического региона», — сказал губернатор.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/553136/#&gid=1&pid=15