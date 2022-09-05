Губернатор поблагодарил пожарных Кольского Заполярья за помощь другим регионам

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис выразил слова благодарности пожарным за помощь в борьбе с огнём в лесах Республики Коми.

«Хочу поблагодарить 14 наших десантников - пожарных за помощь Республике Коми, откуда они вернулись, успешно выполнив все задачи по ликвидации пожаров. К счастью, мы второй год проходим пожароопасный сезон без критических ситуаций для нашей области, что даёт возможность отправлять наших огнеборецев помогать регионам, которые в этом нуждаются», - отметил губернатор.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, в прошлом году сотрудники авиалесоохраны Мурманской области помогали тушить леса в Карелии.

Фото: https://gov-murman.ru