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Мурманская область. Арктика (16+)27.05.22 11:30

Губернатор поблагодарил предпринимателей за честный, открытый разговор

Губернатор Андрей Чибис в рамках расширенного заседания Совета по развитию малого и среднего предпринимательства при правительстве Мурманской области 26 мая встретился с предпринимателями региона и ответил на их вопросы.

Представителей малого и среднего бизнеса интересовали поддержка арктических резидентов, изменение тарифных ставок на электроэнергию, субсидирование бизнеса в социальном спектре. Один из вопросов касался возможностей выхода на диалог МСП с крупными корпорациями, если их руководители находятся в других регионах.

«У нас разные резиденты, как крупные, так малые и средние, которые пользуются налоговыми льготами. Напомню, что стать резидентом можно, если ты инвестируешь 1 млн рублей. Сегодня мы выдавали гранты. Каждый из победителей может стать резидентом и платить вместо 30% сбора с фонда оплаты труда – 3,5%. В большинстве своем резиденты арктической зоны – это наши ребята, которые живут, делают, творят в нашей Мурманской области», – отметил Андрей Чибис.

Также главе региона поступил вопрос, касающийся улучшения обратной связи при подаче заявок на гранты.

«Прошу настроить обратную связь, а также брать согласие на публикацию проектов с тех, кто подаёт заявки. Необходимо, чтобы информация была открыта и для других заинтересованных, а не только для государства», - ответил глава региона.

Ряд предпринимателей обратились с вопросом об отсутствии чёткой информации для родителей, которые хотят воспользоваться сертификатами о персонифицированном дополнительном образовании в частных учреждениях. Вопрос взят в работу.

«Это вопросы не только бизнеса, но и развития потенциала наших детей. Спасибо вам за то, что этим занимаетесь и озвучиваете важные проблемы», - сказал губернатор.

Также глава региона напомнил, что к нему всегда можно обратиться как в социальных сетях, так и в приёмную.

Ещё один вопрос касался возникших у резидентов сложностей с реализацией проектов, которые связаны с трудностями внесения изменений в градостроительные документы в области классификации о видах разрешенного использования территорий. Андрей Чибис обратился к руководителю Министерства имущественных отношений Мурманской области Виктории Минькиной и поручил проработать жёсткий срок внесения изменений в документы.

Также предприниматели представили и свои предложения. Они касались создания конкурентных преимуществ для нашего региона, а именно собственной марки; увлечения оборотных средств для предпринимателей, а также специальных кредитных программ для тех, кто занимается оказанием социальных услуг.

Губернатор поблагодарил предпринимателей за честный, открытый разговор.

«В этом зале сейчас те, кто делает своё дело. Желаю вам успехов и удачи. Никогда не сдавайтесь. Помните, что мы живём с вами в области, которая всегда была стратегической. У нас огромная сырьевая база, логистика и возможность экспорта на любые рынки. В условиях давления мы стали ещё важнее и значимее для всей страны. Сегодня мы живём в период новых возможностей, желаю их не упустить, мобилизоваться и сделать то, чем вы по-настоящему будете гордиться», - отметил губернатор.

Также на заседании присутствовал заместитель генерального директора Корпорации МСП Иван Подберезняк. Он отметил, что в настоящее время очень важно помочь предпринимателям расширить доступ к финансированию для развития бизнеса. С этой целью были запущены и действуют три льготные антикризисные программы, по которым малый и микробизнес могут получить кредиты по ставке – до 15%, а средний бизнес – до 13,5%. Это «ПСК Инвестиционная» (реализуется Корпорацией МСП и ЦБ РФ), «ПСК «Оборотная» (реализуется ЦБ РФ) и «1764» (реализуется Минэкономразвития РФ).

Чтобы получить кредит по одной из программ, необходимо обратиться в один из аккредитованных банков, перечень которых указан на сайте организаций, ответственных за реализацию программ.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, с докладам о действующих в регионе мерах поддержки выступила заместитель губернатора Мурманской области Ольга Кузнецова. Вице-губернатор также отметила, что регион активно работает с федеральными органами власти по вопросу расширения перечня мер.

«Сейчас мы сконцентрированы на антикризисной поддержке. Ряд мер уже оперативно приняты, часть из них находится в разработке. Одна из первых задач – обеспечить доступность заёмных средств по низкой ставке, для этого запущен ряд льготных микрозаймов. Также принят ряд мер для облегчения налоговой нагрузки, ну и, конечно, мы увеличили финансирование грантовых программ. Всего в Мурманской области бизнесу доступны более 40 мер финансовой и нефинансовой поддержки», - отметила Ольга Кузнецова.

 

 

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/

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