Губернатор поблагодарил Президента РФ за «полярки» для молодых учёных

Андрей Чибис поблагодарил Президента РФ Владимира Путина за решение о выплате северных надбавок научным работникам в Арктике с первого месяца работы. Решение было озвучено главой государства на совместном заседании Госсовета РФ и Совета при Президенте РФ по науке и образованию 24 декабря.

«На арктических территориях России в непростых условиях Крайнего Севера сейчас работают специалисты в области биологии, охраны окружающей среды, по другим направлениям, включая изменения климата. И нужно, безусловно, поддержать таких исследователей, в том числе они должны получать так называемые северные надбавки в полном объёме – не через несколько лет, как сейчас, а уже с первого месяца работы. Отмечу, что для большинства районов Крайнего Севера размер таких доплат составляет порядка 80 процентов от заработка. Это весомое увеличение дохода исследователя с учётом того, что зарплата учёных должна составлять 200 процентов, как известно, от средней зарплаты по региону», – подчеркнул Президент.

В ходе обмена мнениями глава Мурманской области подчеркнул важность такого нововведения для всего Заполярья.

«Благодарю Вас за внимание к арктической науке и образованию! Мы в прошлом году ввели такой же порядок оплаты труда для работников наших бюджетных учреждений, и сразу молодые кадры к нам потянулись», – отметил Андрей Чибис.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, губернатор рассказал о работе Заполярного Арктического научно-образовательного центра Мурманской области. В её рамках в этом году открыты три лаборатории, которые возглавили молодые учёные. Также Андрей Чибис отметил, что область совместно с крупнейшими компаниями, работающими на её территории, занята активным развитие университетов – МГТУ и МАГУ.

«Но что мы не потянем сами – это кампус мирового уровня. Мы это обсуждали позавчера на семинаре-совещании – пока существующие критерии не позволяют нам в эту программу войти. А поскольку Мурманская область – приграничная, стратегическая территория, я просил бы Вашей поддержки – снизить эти критерии, чтобы мы построили в Мурманске такой кампус. Потому что принципиально важно готовить кадры для тех проектов, которые сегодня мы реализуем, именно на нашей территории и привлекать к нам молодёжь», – обратился к Президенту Андрей Чибис.

В свою очередь, Владимир Путин отметил, что предложения губернатора Мурманской области будут рассмотрены и учтены.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/433195/#&gid=1&pid=1