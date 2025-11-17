Губернатор поблагодарил сотрудников региональных служб и организаций за оперативную и слаженную работу по устранению последствий непогоды

Сегодня в ходе оперативного совещания губернатор Андрей Чибис поблагодарил сотрудников и руководство различных служб и организаций Мурманской области за оперативную и слаженную работу по устранению последствий непогоды.

«В прошедшие дни мы все столкнулись со шквальным ветром, метелью, сложными погодными условиями. Ураган создал серьёзные проблемы – были повалены деревья, сорваны провода, нарушена работа объектов благоустройства. Но благодаря чёткой, скоординированной работе последствия были устранены оперативно. В пятницу мы все с вами собирались, фиксировали сложные участки, и все вопросы чётко отработаны. Спасибо всем, кто организовывал это и осуществлял», – отметил Андрей Чибис.

Фото: https://citysever.ru/novostiq/18949-kommunalnye-sluzhby-severomorska-rabotaet-v-usilennom-rezhime/