Губернатор почтил память погибших подводников

32 года назад, 7 апреля 1989 года в результате пожара на борту в Норвежском море затонула атомная подводная лодка Северного флота К-278 «Комсомолец». 42 члена экипажа субмарины погибли. С 1995 года эта дата в России отмечается как День памяти погибших подводников.

Сегодня в Мурманске у мемориала «Морякам-подводникам, погибшим в мирное время» прошла траурная церемония. Губернатор Андрей Чибис, председатель Мурманской областной Думы Сергей Дубовой и командующий Северным флотом Александр Моисеев возложили цветы к подножию мемориала, главным элементом которого является фрагмент рубки АПЛ «Курск», затонувшей вместе с экипажем в августе 2000 года. Гости почтили память погибших моряков минутой молчания.

«Те, кого мы сегодня вспоминаем, выбрали очень рискованную профессию – Родину защищать. Их не дождались мамы, дети, жёны. В этот день хочется лишь одного – чтобы такие трагедии в нашей стране никогда больше не повторялись», – подчеркнул Андрей Чибис.

Командующий Северным флотом, подводник, Герой России Александр Моисеев отметил, что для него эта скорбная дата имеет личный характер.

«Есть профессии, в том числе, несомненно, профессия моряка-подводника, которые даже в наше время связаны с риском. Мы вспоминаем наших товарищей, наших одноклассников – это относится и ко мне лично. Надо помнить и говорить об этих трагедиях, чтобы больше этого ни в коем случае не произошло в истории нашего государства и Военно-Морского Флота», – сказал адмирал Моисеев.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, с момента окончания Великой Отечественной войны и до наших дней на отечественном подводном флоте произошло около двух десятков чрезвычайных происшествий с человеческими жертвами. Первой крупной потерей стало исчезновение подводной лодки С-117 с 52 членами экипажа в Японском море в 1952 году. А самой серьёзной катастрофой считается гибель АПЛ «Курск» в 2000 году, унёсшая жизни 118 моряков. Всего в мирное время при исполнении служебного долга погибли порядка 900 подводников.