Губернатор поддержал идею открытия общественного пространства «СОПКИ.СЕМЬЯ» в Оленегорске-2

В рамках рабочей поездки в Оленегорск губернатор Мурманской области Андрей Чибис провёл встречу с главой муниципального округа Иваном Лебедевым.

На повестку было вынесено подведение итогов рабочей поездки в Оленегорск, в частности, результаты объезда социальных объектов муниципалитета. Также Андрей Чибис и Иван Лебедев обсудили насущные вопросы, которые необходимо решить в течение ближайшего года.

«Сегодня мы побывали в спортивном комплексе, а также в новом пространстве «СОПКИ.ОЗЕРА». По итогам объезда готов сказать, что процесс идёт. Поэтому хочу поблагодарить вашу команду за слаженную работу. Разумеется, в городе есть, чем заняться. Учитывая, что в этом году Оленегорск отмечает юбилей, попрошу, чтобы все поручения, заданные на 2024 год, были выполнены в установленные сроки. Готов выслушать возникшие вопросы», – начал встречу Андрей Чибис.

В первую очередь, Иван Лебедев обратил внимание на одно из ключевых пожеланий граждан в сфере социальной политики – открытие пространства «СОПКИ.СЕМЬЯ» в Оленегорске-2.

«СОПКИ.СЕМЬЯ» – это проект, который интересен нашим людям. Хотел бы попросить о возможности поддержать реализацию этого проекта в 2024 году», – сказал Иван Лебедев.

Глава региона поддержал идею реализации проекта и отметил его практическую значимость для жителей города и подведомственной территории. В качестве наглядного примера глава региона привёл открытие молодёжного пространства «СОПКИ.СПОРТ», сообщает Министерство информационной политики Мурманской области.

Фото: https://gov-murman.ru