Губернатор поддержал инициативу «Единой России» об уменьшении численности депутатского корпуса нашего региона

В ходе рабочей встречи глава региона Андрей Чибис и председатель Мурманской областной Думы Сергей Дубовой обсудили вопросы законотворческой деятельности и ключевые направления плана работы Думы на 2026 год.

«Благодарю вас за конструктивность, за плотное взаимодействие, за высокую скорость и качество законотворческой работы. Прошлый год был плодотворным: вы разработали более 100 законопроектов. Наша совместная программа на новый год практически готова. Особые слова признательности – депутатам, которые во время аварии на ЛЭП не оставались в стороне, а брали на себя роль волонтёров и шли помогать людям. Спасибо вам за это», – сказал Андрей Чибис.

Центральной темой обсуждения стала инициатива по сокращению численности депутатского корпуса областной Думы. Предлагается уменьшить число депутатов с 32 до 28. Эта мера соответствует общероссийскому тренду и направлена на повышение эффективности использования бюджетных средств.

По словам председателя областной Думы Сергея Дубового, инициатива позволит добиться экономии бюджетных средств, сохранив качество законотворческой работы и представительской функции регионального парламента.

«На заседании фракции «Единая Россия» мы детально обсудили и взвесили предложение по реорганизации структуры Думы. По поручению фракции я передаю это решение на Ваше рассмотрение как секретарю регионального отделения. Если Вы поддерживаете нашу инициативу, фракция готова внести соответствующий законопроект», – отметил председатель Мурманской областной Думы Сергей Дубовой.

Для реализации инициативы фракции «Единая Россия» депутатами подготовлен проект закона о внесении изменений в статью 56 Устава Мурманской области.

