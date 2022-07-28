Губернатор поддержал инициативу по благоустройству территории Мурманской областной психиатрической больницы

Мурманская областная психиатрическая больница – единственное в Мурманской области учреждение стационарного типа, оказывающее специализированную помощь как взрослому населению, так и детям. В структуре учреждения функционирует детское отделение на 9 койко-мест. Более сотни детей ежегодно получают всю необходимую психолого-психиатрическую помощь.

«К сожалению, долгие годы наши юные пациенты не имели полноценной возможности прогуливаться на открытом воздухе. От детской площадки советских времен практически ничего не осталось. Усилиями Министерства здравоохранения МО в лице министра здравоохранения Дмитрия Панычева и при поддержке губернатора Андрея Чибиса на территории больницы реализована и введена в эксплуатацию современная детская площадка с самым необходимым оборудованием для прогулок юных северян», – рассказал главный врач Мурманской областной психиатрической больницы Александр Рева.

Как сообщает региональное Министерство здравоохранения, при поддержке компании «ФосАгро» в рамках грантовой работы «Солнечное путешествие» в учебном классе детского отделения сделают ремонт: заменят освещение и напольное покрытие, покрасят стены, оснастят мебелью, оргтехникой и учебными материалами.

«Уверен, что реализованные мероприятия благоприятно скажутся на процессе выздоровления наших детей», – отметил Александр Рева.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/