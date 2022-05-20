Губернатор поддержал инициативу сенатора, назвав вопросы социального обеспечения и медицинского обслуживания одними из самых актуальных для жителей ЗАТО

Губернатор Андрей Чибис провел рабочую встречу с депутатом Госдумы Российской Федерации Татьяной Кусайко. Стороны обсудили вопросы обеспечения медицинским обслуживанием жителей гарнизонов.

Глава региона поблагодарил депутата за взаимодействие в части организации возможности повышения квалификации медиков региона, за привлечение в Мурманскую область лучших столичных врачей. Также губернатор выразил признательность Татьяне Кусайко за участие в организации выездов северян, в том числе жителей ЗАТО, на лечение лучшие клиники страны.

«Качество жизни тех, кто защищает Родину, является одной и приоритетных задач правительства нашей области. Мы продолжаем реализацию программы по реновации ЗАТО, в том числе за счет федерального финансирования. правительством Мурманской области было получено поручение Президента по активизации работы с привлечением федеральных средств. Такой тандем поможет обеспечить комплексный подход в решении проблем, это наша общая задача. Спасибо вам за поддержку в области обеспечения медицинским обслуживанием жителей гарнизонов», – поблагодарил депутата Андрей Чибис.

В ходе беседы Татьяна Кусайко сообщила о возможности проведения в Мурманской области выездного заседания комитета по обороне Госдумы. В рамках заседания планируется обсудить вопросы социального обслуживания жителей закрытых административных территориальных образований.

«Не только в комитете по обороне, но и в комиссии по здравоохранению мы ведём активную работу по вопросам социального и медицинского обеспечения военнослужащих, военных пенсионеров и их семей. Для организации выездного заседания необходимо ваше приглашение. Учитывая интерес президента к развитию Арктического региона, мы планируем провести выездную сессию осенью», – обратилась к губернатору депутат Госдумы Татьяна Кусайко.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, губернатор поддержал инициативу, назвав вопросы социального обеспечения и медицинского обслуживания одними из самых актуальных для жителей ЗАТО.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/