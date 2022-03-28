Губернатор поддержал инициативу Татьяны Кусайко о приезде детских врачей федерального НИКИ в Мурманскую область

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис провёл рабочую встречу с депутатом Государственной Думы Российской Федерации Татьяной Кусайко. Стороны обсудили предстоящий приезд в Мурманскую область бригады специалистов Научно-исследовательского клинического института детства Министерства здравоохранения Московской области.

«Здесь необычный формат выезда: в период с 11 по 14 мая 2022 года приедет профессорско-преподавательский состав, планируется работа и в перинатальном центре, в зале новорожденных, и на базе детской больницы, с тренингами, профессорский обход, а также осмотры специалистов», – рассказала Татьяна Кусайко.

По словам депутата, с учётом запроса жителей муниципалитета предварительно обговаривался выезд бригады московских медиков в Печенгский округ. Кроме того, запланирован ряд лекций для медицинских специалистов региона. По итогам визита предлагается провести телемост с представителями Московской области.

«Это очень важная и нужная инициатива, и по приемам, и по повышению квалификации медработников региона. И я, несомненно, её поддерживаю. Организационно мы поможем, чтобы все состоялось на высоком уровне», – отметил глава Мурманской области.

Глава региона поблагодарил депутата за активную деятельность в сфере привлечения в регион высококвалифицированных медицинских специалистов для организации медосмотров и обучающих мероприятий.

«Спасибо за взаимодействие в части организации возможности повышения квалификации медиков региона, за привлечение в Мурманскую область лучших столичных врачей. И, конечно, за работу и результативное представление интересов области в Думе, в том числе по поправкам в законодательство, очень актуальным для нас», – подчеркнул губернатор.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, Татьяна Кусайко поблагодарила губернатора и команду региона за выстроенную совместную работу. Депутат отметила, что на все обращения и запросы получает быструю и четкую обратную связь.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/