Губернатор подвёл итоги отбора на предоставление грантов в рамках проекта «Арктическая школа» в 2026 году

В ходе оперативного совещания губернатор Андрей Чибис рассказал об итогах конкурсного отбора на предоставление грантов в рамках проекта «Арктическая школа» на 2026 год.

«В этом году из областного бюджета выделяем 200 млн рублей для преобразования пространств школ, детских садов и учреждений дополнительного образования. Определено 10 направлений, включая модернизацию общественных пространств и создание учебных тематических классов. Особое внимание уделим детским садам. В этом году преобразуем 20 пространств для дошкольных организаций, в том числе «Уникум.Малыш», проведём благоустройство прилегающих территорий», – подчеркнул глава региона.

Работы охватят 16 муниципалитетов, всего будет преобразовано 57 новых пространств для 28 тысяч школьников, более 7 тысяч дошкольников и 7 тысяч воспитанников допобразования. Таким образом, общее количество новых современных пространств за время реализации программы составит 399 объектов.

«Напомню, что этим проектом охвачено 100% школ региона. А за 6 лет на программу было выделено 1,2 млрд рублей. Это реальные возможности для наших ребят: инженерия, робототехника, ИИ, беспилотники — всё, что нужно для профессий будущего», – отметил в завершение Андрей Чибис.

Подробнее о проектах, которые реализуют в этом году, рассказала министр образования и науки Диана Кузнецова. Итоговый протокол с перечнем победителей отбора – получателей грантов размещён на официальном сайте министерства и в официальных аккаунтах Минобра в соцсетях.

