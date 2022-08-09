Губернатор поручил главам муниципалитетов отчитываться о работе с обращениями граждан

На минувшей неделе Центр управления регионом Мурманской области зафиксировал 878 обращений, оставленных северянами в социальных сетях, на порталах «Наш Север» и «Госуслуги». Об этом вчера сообщил на оперативном совещании областного правительства руководитель ЦУР Алексей Медведев.

В блоке «ЖКХ» сообщения в основном касались претензий к содержанию и эксплуатации многоквартирных домов. Наибольшее количество обращений по данной проблемой поступило из Мурманска и ЗАТО г. Заозерск.

Большинство вопросов в блоке «Дороги» касались ремонта дорожного полотна и содержания тротуаров. Чаще всего обращения приходили из ЗАТО г. Североморск. Так, местные жители сообщили в соцсетях о затянувшемся ремонте дороги на улице Восточной. Администрация пояснила, что ремонт затянулся из-за того, что подрядчик не смог справиться с обязательствами на данном объекте. В связи с этим контракт был расторгнут и перезаключен с новым исполнителем.

В блоке «Социальное обслуживание и защита» вопросы касались расселения из аварийного жилья.

Блок «Безопасность» в основном представлен сообщениями о необходимости отлова безнадзорных животных. Наибольшее количество таких сообщений поступило из Мурманска и Апатитов.

По исполнительской дисциплине в работе с обращениями граждан на минувшей неделе специалисты Центра управления регионом отметили Оленегорск и Кировск. В данных муниципалитетах ответственные сотрудники задержали ответы на два сообщения граждан.

«Прошу глав администраций муниципальных образований отрабатывать все обращения граждан не в режиме отписок, а в режиме реального времени. Через две недели мы приступим к отчётам по результатам отработки тех сообщений, которые есть в комментариях в соцсетях. Особое внимание будем уделять отработке вопросов граждан, заданных на личных встречах в муниципалитетах», — заключил губернатор Андрей Чибис.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/