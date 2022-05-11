Сегодня на оперативном совещании губернатор Андрей Чибис отметил, что чистоте территорий должно уделяться особое внимание: сошёл снег и важно как можно быстрее убрать накопившийся за зиму песок и мусор.

«Уборка улично-дорожной сети в регионе ведётся планово с использованием системы мониторинга уборки территорий. А неравнодушные жители и организованные группы весной традиционно проводят субботники, чем очень помогают наводить порядок в городах», – подчеркнул губернатор.

Глава региона акцентировал внимание на необходимости постоянного контроля чистоты в муниципалитетах. Подробнее об этом доложил министр энергетики и ЖКХ Мурманской области Алексей Лыженков.

«К уборке улично-дорожной сети в регионе привлечено 307 единиц техники и 557 человек персонала, к уборке территорий многоквартирных домов – 135 единиц техники и 2394 работника управляющий организаций. С улиц и дворов области уже вывезено более 6 тысяч кубометров мусора. В системе СМУТ (Система мониторинга уборки территорий) создано 861 задание, из которых 834 уже исполнено на 100 %», – сообщил руководитель ведомства.

Алексей Лыженков обратил внимание на проблемные муниципалитеты. Так, в Полярном на ул.Гагарина, 6 в ненадлежащем состоянии находится дворовая территория. В Снежногорске на ул.Октябрьской, 22-26 наблюдается подтопление талыми водами. В Гаджиево во дворе на ул.Ленина, 54 скопился мелкий мусор. В Кандалакше двор на ул.Спекова, 21 находится в удручающем состоянии, а вот ул.Мурманская – чистая и опрятная. Хорошо потрудился Североморск – все замечания на ул.Адмирала Сизова, 12, ул.Северная Застава, 8 и 40, ул. Гвардейская 31А и 47 устранены.

Губернатор поручил муниципальным властям и Министерству энергетики и ЖКХ держать на контроле уборку улиц и дворов в регионе.

Фото: https://vk.com/murport51?z=photo-149919532_457248629%2Fwall-149919532_2486