Губернатор призвал предпринимателей принять участие в конкурсе «Сувенир года. Арктика»
18.11.25 11:00

Губернатор поручил пересмотреть организацию учебного процесса и перевести учащихся Верхнетуломской школы в другое здание

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, вчера на оперативном совещании, в котором губернатор Мурманской области Андрей Чибис принимал участие в режиме ВКС, поручил пересмотреть организацию учебного процесса и перевести учащихся Верхнетуломской школы в другое здание, не дожидаясь итогов проверки и повторных экспертиз.

«Рисковать здоровьем детей никто права не имеет. Мы слышали много пояснений по Верхнетуломской школе, но подтверждается, что есть именно специфический, не строительный, запах в помещениях. Знаю, что сейчас проводится дополнительная экспертиза, если необходимо, подключайте к работе правоохранительные органы. Но однозначно в период проведения проверочных мероприятий важно пересмотреть учебный процесс и максимально оперативно перевести учащихся в другое учреждение», – акцентировал внимание главы Кольского округа губернатор.

Как отмечает Министерство информационной политики Мурманской области, после многочисленных обращений родителей школу в Верхнетуломском посетили специалисты «Губернаторского контроля». Проверка подтвердила наличие запаха после проведения капитального ремонта в образовательном учреждении.

 

 

-

В Мурманской области расширяют налоговые льготы для малого и среднего бизнеса
