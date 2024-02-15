Губернатор поручил профильным ведомствам проработать вопросы оказания помощи мурманской спортивной школе олимпийского резерва №3

14 февраля Андрей Чибис встретился с родителями юных горнолыжников в спортивной школе олимпийского резерва №3 города Мурманска. Вопросы по организации обучения в школе поступили во время прямого эфира в телеграм-канале губернатора. Родители обратились с вопросами о некоторых трудностях, с которыми они сталкиваются, растя юных чемпионов Заполярья.

«Мы очень благодарны вам, Андрей Владимирович, за то, что вы нашли время, оказались неравнодушным и откликнулись на нашу просьбу», – сказала представитель родительского актива Марина Есикова.

Беседа прошла в доброжелательном конструктивном ключе. Родители высказали свои пожелания об организации деятельности спортивного учреждения, тренер сообщила об особенностях тренировочного и соревновательного процессов.

«Хочу сказать вам искреннее спасибо за то, что смогли организоваться, по-деловому составить вопросы, за то, что открыты к диалогу, – это действительно ценно», – подчеркнул Андрей Чибис.

Губернатор поручил просчитать возможность увеличения объёма средств на приобретение инвентаря для спортшколы. Также профильным ведомствам необходимо просчитать стоимость подготовки детей к соревнованиям на склонах Мурманской области, после чего будет приниматься решение о возможном финансировании.

Для решения остальных, более точечных вопросов, спортивным ведомствам совместно с администрацией школы необходимо их обсудить, принять взвешенные варианты решений и вынести предложения, отмечает Министерство информационной политики Мурманской области.

Фото: https://gov-murman.ru