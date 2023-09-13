Губернатор поручил проконтролировать решение проблем с ремонтом детских площадок в ЗАТО Североморск

На прошедшей неделе Центром управления регионом Мурманской области зафиксировано 1480 сообщений, оставленных пользователями социальных сетей, а также порталов «Наш Север» и «Госуслуги». Отработано за отчетный период — 1056. Об этом 11 сентября сообщил на оперативном совещании областного правительства руководитель ЦУР Артём Марышев.

В блоке «ЖКХ» больше всего сообщений касалось подключения отопления. За отчетный период ЦУР зафиксировал 98 сигналов от северян по данной проблеме.

«Несмотря на то, что в областном центре подача отопления в социальные объекты началась с 30 августа, от мурманчан ЦУР зафиксировал просьбу подключить к отоплению больницу «Севрыба». По данным медицинского учреждения, отопление там начали подключать с сегодняшнего дня, но процесс займёт пару дней», — отметил Артем Марышев.

В связи с этим главам администраций рекомендовано продолжить информирование населения о сроках подачи отопления в социальные объекты и жилые дома, а также о степени готовности объектов к отопительному сезону.

Кроме того, на минувшей неделе Центром управления регионом зафиксирована положительная динамика в блоке «ЖКХ» по вопросам отсутствия горячего водоснабжения.

Благодаря качественно организованному информированию населения, число жалоб удалось снизить на 63% по сравнению с показателями прошлой недели. ЦУР на ежедневной основе предоставлял в Мингосжилстройнадзор отчётные данные по проблемным адресам для осуществления оперативного контроля.

В блоке «Благоустройство» пользователи социальных сетей продолжают обращать внимание на сломанные игровые элементы на детских площадках. Например, в Североморске ещё 16 июля жители пожаловались на сломанные качели на детской площадке около улицы Флотских строителей. Администрация Североморска планирует решить проблему только к середине ноября.

Не обеспечена безопасность детей на детской площадке по улице Корабельная в Североморске. Администрация пообещала решить проблему до 20 августа, но позже сообщила, что из-за сильного износа игровые элементы принято демонтировать.

«Прошу Минград взять историю с детскими площадками в Североморске на контроль. Нужно проверить, действительно ли игровые элементы должны быть удалены. Демонтировать, безусловно, проще, чем отремонтировать, но тогда должен быть план — в какие сроки появится на этом месте новая детская площадка», — заключил губернатор Андрей Чибис.

Фото: https://citysever.ru/novostiq/14143-kdn/page,11/