Вишня поспела в торговом порту Мурманска!Мурманское УФАС России проверит возможность манипуляции в мелкооптовой реализации бензина и дизтоплива
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
Мурманская область. Арктика (16+)13.09.23 11:00

Губернатор поручил проконтролировать решение проблем с ремонтом детских площадок в ЗАТО Североморск

На прошедшей неделе Центром управления регионом Мурманской области зафиксировано 1480 сообщений, оставленных пользователями социальных сетей, а также порталов «Наш Север» и «Госуслуги». Отработано за отчетный период — 1056. Об этом 11 сентября сообщил на оперативном совещании областного правительства руководитель ЦУР Артём Марышев.

В блоке «ЖКХ» больше всего сообщений касалось подключения отопления. За отчетный период ЦУР зафиксировал 98 сигналов от северян по данной проблеме.

«Несмотря на то, что в областном центре подача отопления в социальные объекты началась с 30 августа, от мурманчан ЦУР зафиксировал просьбу подключить к отоплению больницу «Севрыба». По данным медицинского учреждения, отопление там начали подключать с сегодняшнего дня, но процесс займёт пару дней», — отметил Артем Марышев.

В связи с этим главам администраций рекомендовано продолжить информирование населения о сроках подачи отопления в социальные объекты и жилые дома, а также о степени готовности объектов к отопительному сезону.

Кроме того, на минувшей неделе Центром управления регионом зафиксирована положительная динамика в блоке «ЖКХ» по вопросам отсутствия горячего водоснабжения.

Благодаря качественно организованному информированию населения, число жалоб удалось снизить на 63% по сравнению с показателями прошлой недели. ЦУР на ежедневной основе предоставлял в Мингосжилстройнадзор отчётные данные по проблемным адресам для осуществления оперативного контроля.

В блоке «Благоустройство» пользователи социальных сетей продолжают обращать внимание на сломанные игровые элементы на детских площадках. Например, в Североморске ещё 16 июля жители пожаловались на сломанные качели на детской площадке около улицы Флотских строителей. Администрация Североморска планирует решить проблему только к середине ноября.

Не обеспечена безопасность детей на детской площадке по улице Корабельная в Североморске. Администрация пообещала решить проблему до 20 августа, но позже сообщила, что из-за сильного износа игровые элементы принято демонтировать.

«Прошу Минград взять историю с детскими площадками в Североморске на контроль. Нужно проверить, действительно ли игровые элементы должны быть удалены. Демонтировать, безусловно, проще, чем отремонтировать, но тогда должен быть план — в какие сроки появится на этом месте новая детская площадка», — заключил губернатор Андрей Чибис.

 

Фото: https://citysever.ru/novostiq/14143-kdn/page,11/

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Что происходит с молодёжным рынком труда Мурманской области – обзор по версии hh.ru
-Фоторепортаж (6+)Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкус
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ПОВЕСТКА ДНЯМурманская областная Дума: ОТЧЁТ ГУБЕРНАТОРА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2022 ГОДМурманский морской торговый порт: ИТОГИ ГОДА
-

Последние комментарии

Виктория
11.09.23 19:54
Здравствуйте! Как-то расплывчато везде пишется: г.Санкт-Петербург, 9-12 сентября... А можно как-то поконкретнее, чтобы пройти хоть немного, где и когда??? Благодарю! *** Вот ссылка на подробную инфо
Комментарий к новости:Крестный ход к 600-летию явления Годеновского креста пройдёт в 27 городах России и Беларуси: в начале сентября он пройдёт в Мурманске и Мончегорске
Екатерина
03.09.23 15:50
Чтобы вести такие расследования надо было собрать больше информации, а не на скорую руку городить «огород». Сюжет больше напоминает ряд собранных в кучу неподтвержденных недофактов чем, материал похож
Комментарий к новости:СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: свято место, или Кандидат с сектантским душком
Анастасия
31.08.23 22:46
Добрый вечер! Отправила супругу посылку на сво 12.08.23, отслеживала по трек номеру 18.08.23 в 15:45 прошла сортировку на московском казанском вокзале писали была передана мо далее отслеживаться перес
Комментарий к новости:Минобороны показало работу специалистов 6 Центрального узла фельдъегерско-почтовой связи ВС РФ, доставляющих почтовые отправления военнослужащим – участникам СВО от родственников
-Правовая консультация (18+)Как изменился порядок трудоустройства водителей такси и общественного транспорта - юрист «SuperJob»
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
282930311234567891011121314151617181920212223242526272829301
-Скоро в эфире16:00«МедПросвет». Тематическая программа (16+)16:30«Любимые актеры 2.0». Познавательная программа (12+)17:00«Международные новости». Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Дума приняла обращение в федеральный центр в связи с увеличением цен на топочный мазут-PRO Валюту (16+)Рубль уступает позиции на сигналах о возможной паузе в изменении денежно-кредитной политики Центробанка России-PRO Энергетику (18+)Правительство России утвердило комплексную государственную программу «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»-PRO ЖКХ (18+)Дума приняла обращение в федеральный центр в связи с увеличением цен на топочный мазут-PRO Нефть и газ (18+)Завершена установка ОГТ первой линии «Арктик СПГ 2» на Гыдане-PRO Законы (18+)Законы, вступающие в силу в сентябре: некоторым россиянам увеличат пенсии, вейпы подорожают, школьников научат трудиться, а судимых не возьмут в таксисты
-

Наш регион-51

© 2009 - 2023
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика