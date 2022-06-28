Губернатор поручил проработать вопрос организации дополнительного образования для детей с ОВЗ

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис в ходе вчерашнего оперативного совещания поручил пересмотреть организацию дополнительного образования для детей с ограниченными возможностями здоровья с учетом фактических потребностей. С такой просьбой к главе региона обратилась на прошедшей неделе жительница региона.

«На этой неделе у меня было много встреч с жителями в ходе мероприятий. Они все зафиксированы в поручения и переданы на отработку. Но здесь особенно хочу обратить внимание на тему организации дополнительного образования, особенно для детей с ограниченными возможностями здоровья. По крайней мере мы беседовали с мамами по этому поводу – есть сложности в обеспечении необходимым допобразованием именно детей с ОВЗ. Прошу блок Юрия Фомина и Елены Дягилевой проработайте. Не упустите тему, проанализируйте, чего не хватает. И в течение двух недель представьте мне соответствующие предложения, что нужно поправить и улучшить», – подчеркнул глава региона.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/