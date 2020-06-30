Губернатор поручил проработать вопрос завершения благоустройства бульвара «Северное сияние» в городе атомщиков

Вчера в ходе заседания правительства Мурманской области глава города Полярные Зори Максим Пухов представил программу социально-экономического развития территории.

В 2020 году в рамках реализации соглашения о сотрудничестве Госкорпорации «Росатом» и правительства Мурманской области предусмотрено выделение 153 млн рублей на реализацию различных мероприятий. На сегодняшний день в городе проводится ремонт дорог местного значения, благоустройство 11 дворовых территорий в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», обустройство детской и спортивной площадок, скейтпарка, решаются вопросы переселения граждан из ветхого и аварийного жилья, улучшения уличного освещения, и многое другое.

«Считаю необходимым решить вопрос завершения благоустройства бульвара «Северное сияние». Прошу администрацию совместно с градообразующим предприятием, коллегами из Министерства градостроительства и благоустройства и Министерства финансов области проработать варианты решения данного вопроса», – дал поручение губернатор Андрей Чибис.

Как отметил глава муниципального образования, Полярные Зори продуктивно реализуют намеченные проекты и всегда стремятся к тому, чтобы уровень комфорта жизни людей качественно менялся в лучшую сторону год от года.

Одной из актуальных проблем муниципалитета является отсутствие остановочных комплексов на участках социально значимого маршрута Полярные зори – Африканда. Как прокомментировал министр транспорта и дорожного хозяйства Артем Гришин, проект размещения постоянных павильонов и обустройства заездных карманов будет готов уже этой осенью, после чего начнётся его реализация.

В Полярных Зорях продолжается подготовка к отопительному сезону. Правительство Мурманской области держит данный вопрос на контроле.