Губернатор поручил усилить профилактическую работу в сфере ЖКХ

Вчера на оперативном совещании говорили о результатах работы и принятых мерах по повышению качества услуг в сфере управления жилищным фондом. Губернатор Андрей Чибис напомнил, что в регионе действует 156 управляющих организаций. Чтобы их работа была прозрачной и эффективной, а права жителей надёжно защищены, под руководством заместителя губернатора Ольги Вовк осуществляет деятельность специальная рабочая группа.

«Мы договаривались, чтобы дополнительно мотивировать и контролировать УК, мы создали рабочую группу с участием прокуратуры, спасибо коллегам за вовлеченность. Задача – работать на опережение, разбираем подробно вопросы, в том числе превентивно, работаем по предписаниям. В 2025 году по информации коллег исполнено 93% выданных предписаний – это высокий результат в сравнении с прошлыми годами», – отметил губернатор.

Глава региона подчеркнул, что работа ведётся активно, но остаются и проблемные вопросы.

«Для людей важно, чтобы оперативно реагировали и проводили работу в случае любого сбоя, чтобы был кто-то на связи. Подъезды, аварийные ситуации, содержание и ремонт дворовых территорий. Для этого мы специально запустили региональную «Единую горячую линию ЖКХ», в рамках которой берём на контроль все заявки, независимо от того, на какую УК идёт заявка. Прошу активно информировать северян о наличии этого сервиса. Это позволяет нам дополнительно следить, как идёт отработка. Важно регулярно разбирать проблемные ситуации», – сказал губернатор.

Андрей Чибис отметил, что за 2025–2026 годы во исполнение предписаний, предостережений Минэнерго и ЖКХ управляющими организациями отремонтированы кровли более чем в 570 домах, свыше чем в 920 домах приведены в порядок межпанельные швы.

«Особое внимание уделяем ремонту подъездов. С 2019 года по сегодняшний день обновлено порядка 8 тысяч подъездов, в том числе по программе «На Севере – твой проект». За этим крайне важно следить. Кроме того, важны ремонты дворовых территорий. Выделяем на ямочный ремонт ежегодно по 300 млн рублей. На ближайшей оперативке прошу Минград доложить, как организована эта работа в этом сезоне», – подчеркнул Андрей Чибис.

Подробно о проводимых мероприятиях рассказала первый заместитель министра энергетики и ЖКХ Элина Акулова. Комментируя её выступление, глава региона подчеркнул, что необходимо усилить профилактическую работу с управляющими организациями в сфере ЖКХ.

«Коллеги, прошу запустить проект превентивного контроля, мониторинга. Нужно не ждать жалоб, а выходить на превентивные контрольные рейды и общаться с жителями. Усилить профилактическую работу, чтобы служба жилищного надзора с представителями прокуратуры на местах, с депутатами выходили в муниципалитеты, смотрели, что с домами, не когда что-то случилось, а в формате регулярного контроля. Важно также стимулировать и поощрять тех, кто качественно управляет жилфондом – это очень непростая работа, их нужно приводить в пример, искренне благодарить и отмечать. Отдельное внимание – подвалам и подъездам, посмотреть, что дополнительно можно и нужно сделать. Где надо – помогайте, но, если не справляются, нужно реагировать жёстко. Также ещё раз акцентирую на работу с лицензированием УК – жители сообщают о проблеме, когда после лишения лицензии на рынок выходит та же компания с другим юрлицом. Нужно выработать механизм работы с этим вопросом, чтобы не допускать подобного. И спасибо за созданный прецедент по привлечению к уголовной ответственности лиц, ответственных за неисполнение предписаний, за ненадлежащее управление жилфондом. Это важная победа, создан работающий инструмент, чтобы люди выполняли работу эффективно и честно. Уровень давления прошу не снижать», – подчеркнул губернатор.