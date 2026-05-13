На территории Мурманской области с 15 мая устанавливается пожароопасный сезонИсполнилось 6 лет преференциальному режиму ТОР «Столица Арктики»
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)13.05.26 13:30

Губернатор поручил усилить профилактическую работу в сфере ЖКХ

Вчера на оперативном совещании говорили о результатах работы и принятых мерах по повышению качества услуг в сфере управления жилищным фондом. Губернатор Андрей Чибис напомнил, что в регионе действует 156 управляющих организаций. Чтобы их работа была прозрачной и эффективной, а права жителей надёжно защищены, под руководством заместителя губернатора Ольги Вовк осуществляет деятельность специальная рабочая группа.

«Мы договаривались, чтобы дополнительно мотивировать и контролировать УК, мы создали рабочую группу с участием прокуратуры, спасибо коллегам за вовлеченность. Задача – работать на опережение, разбираем подробно вопросы, в том числе превентивно, работаем по предписаниям. В 2025 году по информации коллег исполнено 93% выданных предписаний – это высокий результат в сравнении с прошлыми годами», – отметил губернатор.

Глава региона подчеркнул, что работа ведётся активно, но остаются и проблемные вопросы.

«Для людей важно, чтобы оперативно реагировали и проводили работу в случае любого сбоя, чтобы был кто-то на связи. Подъезды, аварийные ситуации, содержание и ремонт дворовых территорий. Для этого мы специально запустили региональную «Единую горячую линию ЖКХ», в рамках которой берём на контроль все заявки, независимо от того, на какую УК идёт заявка. Прошу активно информировать северян о наличии этого сервиса. Это позволяет нам дополнительно следить, как идёт отработка. Важно регулярно разбирать проблемные ситуации», – сказал губернатор.

Андрей Чибис отметил, что за 2025–2026 годы во исполнение предписаний, предостережений Минэнерго и ЖКХ управляющими организациями отремонтированы кровли более чем в 570 домах, свыше чем в 920 домах приведены в порядок межпанельные швы.

«Особое внимание уделяем ремонту подъездов. С 2019 года по сегодняшний день обновлено порядка 8 тысяч подъездов, в том числе по программе «На Севере – твой проект». За этим крайне важно следить. Кроме того, важны ремонты дворовых территорий. Выделяем на ямочный ремонт ежегодно по 300 млн рублей. На ближайшей оперативке прошу Минград доложить, как организована эта работа в этом сезоне», – подчеркнул Андрей Чибис.

Подробно о проводимых мероприятиях рассказала первый заместитель министра энергетики и ЖКХ Элина Акулова. Комментируя её выступление, глава региона подчеркнул, что необходимо усилить профилактическую работу с управляющими организациями в сфере ЖКХ.

«Коллеги, прошу запустить проект превентивного контроля, мониторинга. Нужно не ждать жалоб, а выходить на превентивные контрольные рейды и общаться с жителями. Усилить профилактическую работу, чтобы служба жилищного надзора с представителями прокуратуры на местах, с депутатами выходили в муниципалитеты, смотрели, что с домами, не когда что-то случилось, а в формате регулярного контроля. Важно также стимулировать и поощрять тех, кто качественно управляет жилфондом – это очень непростая работа, их нужно приводить в пример, искренне благодарить и отмечать. Отдельное внимание – подвалам и подъездам, посмотреть, что дополнительно можно и нужно сделать. Где надо – помогайте, но, если не справляются, нужно реагировать жёстко. Также ещё раз акцентирую на работу с лицензированием УК – жители сообщают о проблеме, когда после лишения лицензии на рынок выходит та же компания с другим юрлицом. Нужно выработать механизм работы с этим вопросом, чтобы не допускать подобного. И спасибо за созданный прецедент по привлечению к уголовной ответственности лиц, ответственных за неисполнение предписаний, за ненадлежащее управление жилфондом. Это важная победа, создан работающий инструмент, чтобы люди выполняли работу эффективно и честно. Уровень давления прошу не снижать», – подчеркнул губернатор.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Начальника моложе себя тяжелее воспринимают мужчины
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: АНДРЕЙ ЧИБИС ПРЕДСТАВИЛ ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЁТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА ЗА 2025 ГОДМурманская областная Дума: БЮДЖЕТ НА 2026 ГОД И ПЛАНОВЫЙ 2-ЛЕТНИЙ ПЕРИОД ПРОШЁЛ ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕМурманская областная Дума: ДЕНЬ СУДОРЕМОНТНИКА - НОВОМУ ПРАЗДНИКУ БЫТЬ!
-

Последние комментарии

An
06.05.26 23:22
Спасибо, познавательно!
Комментарий к новости:В детском технопарке «Кванториум» в Мурманске стартовал межрегиональный биохакатон «БиоТехПрофи»
Д.О Вернер
05.05.26 21:59
Интересно, в какой ШУКСе будут набирать консервных мастеров, и где они планируют получать номера консервного завода? И какое ограничение будет по количеству нематод? Наверное введут конусную банку № 3
Комментарий к новости:Закон о консервировании печени трески на прибрежных судах подписан Президентом РФ Владимиром Путиным
Сергей
29.04.26 20:40
Это моя учительница!!!!
Комментарий к новости:Яна Пичугина: «Учитель года – 2026»
-Правовая консультация (18+)Кошелёк: как майские праздники могут повлиять на зарплату
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2728293012345678910111213141516171819202122232425262728293031
-Скоро в эфире14:30Новости. Информационная программа (12+)15:00«Нюрнбергский процесс». Документальный цикл (16+)15:40«Проще говоря». Тематическая программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Рынок страхования в Мурманской области вырос на четверть-PRO Валюту (16+)Курс доллара слабо меняется к основным мировым валютам-PRO Энергетику (18+)Губернатор Андрей Чибис и генеральный директор ПАО «Россети» Андрей Рюмин обсудили повышение надёжности электросетевого комплекса Мурманской области-PRO ЖКХ (18+)Губернатор поручил усилить профилактическую работу в сфере ЖКХ-PRO Нефть и газ (18+)День работника нефтяной и газовой промышленности 2025: тренды и динамика-PRO Законы (18+)Закон о консервировании печени трески на прибрежных судах подписан Президентом РФ Владимиром Путиным
-

Наш регион-51

© 2009 - 2026
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Для улучшения работы сайта и его взаимодействия с пользователями используются файлы cookie и сервис веб-аналитики Яндекс.Метрика.

Продолжая работу с сайтом, Вы соглашаетесь с Политикой конфиденциальности и даете разрешение на использование cookie-файлов и на обработку данных сервисом Яндекс.Метрика.
Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера.

Принять