Губернатор поручил взять на контроль качество и удобство предоставления услуг северянам в соцучреждениях

В период с 31 декабря 2021 года по 9 января 2022 года организации социального обслуживания региона с круглосуточным пребыванием людей будут работать в штатном режиме. Об этом на оперативном совещании в правительстве Мурманской области сообщила первый заместитель министра труда и социального развития Светлана Виденеева.

«На время новогодних каникул можно воспользоваться упрощенной процедурой временного помещения пожилых людей и инвалидов в стационарные организации социального обслуживания. Для оказания услуги необходимо обращаться непосредственно в интернатные учреждения. Контактная информация о домах-интернатах размещена на официальном сайте министерства труда и социального развития Мурманской области», – отметила Светлана Виденеева.

Губернатор Андрей Чибис отметил, что кроме введения услуги необходим бдительный контроль за удобством и простотой её получения для граждан, а также слаженная работа учреждений здравоохранения и социальных.

«Коллеги, обратите внимание, чтобы у нас не плодились странные неквалифицированные организации по размещению людей с ограничениями движения. В отличие от них мы требуем заключение медкомиссии для размещения, и важно, чтобы была синхронность между учреждениями здравоохранения и социальными учреждениями. Если необходимо своего близкого на время отъезда отдать в социальное учреждение, и нужно идти к терапевту или другому врачу, не исключено, что запись у врача плотная, и пока туда попадешь – ничего не получится. Мы договаривались, что вы синхронизируете эти вещи с Минздравом, чтобы был какой-то особый порядок. Не успокаивайтесь на истории о том, что вы услугу ввели. Смотрите, как она работает для людей на самом деле, – подчеркнул глава региона. – Если не работает – люди снова будут отдавать своих близких в неквалифицированные организации, и все мы будем рисковать их жизнями. Прошу вас внимательно за этим следить. Елена Васильевна, прошу Вас тоже обратить внимание, провести контрольную закупку. Попробуйте через этот инструмент якобы близкого разместить, и сами поймете, насколько работоспособна услуга. Важен не формальный подход, а как на самом деле это работает».

Социальные услуги на дому для одиноких граждан, нуждающихся в постоянном уходе, в праздничные дни будут предоставляться ежедневно три раза в день. Дежурные группы социальных работников по заявке получателя доставят продукты питания, медикаменты. При этом центры социальной поддержки населения и центры занятости в период новогодних праздников прием граждан осуществлять не будут.

Как пояснила Светлана Виденеева, заявления на предоставление государственных услуг граждане могут направить в уполномоченные учреждения в электронном виде через единый портал государственных услуг, региональный портал электронных услуг, портал «Работа в России», а также отделения почтовой связи.

«Социальные выплаты гражданам будут начисляться на их лицевые счета с 10 января 2022 года согласно утверждённым графикам. В случае получения денежных средств на почте следует ориентироваться на график работы почтовых отделений, опубликованный на официальном сайте «Почты России». 1, 2 и 7 января 2022 года являются выходными днями для отделений почтовой связи по всей стране», – пояснила первый замминистра.

Губернатор региона призвал коллег внимательно следить, чтобы все социальные выплаты дошли до адресатов вовремя.

«Я прошу, чтобы по социальным выплатам всё было сделано чётко, чтобы никто не пострадал из-за того, что у нас есть новогодние праздничные выходные. Прошу ко всему этому очень внимательно относиться», – отметил Андрей Чибис.

Кроме того, губернатор поблагодарил специалистов регионального Министерства труда и соцразвития за организацию и проведение первого Арктического форума социальных работников, который состоялся в Мурманске на минувшей неделе.

«Коллеги, спасибо за организацию действительно полезного мероприятия. Отзывы определенные мы получили. Очень правильно, что мы обсуждаем такие острые вопросы в части социальной помощи по всей Арктике, и не только Арктике. Благодарю всех организаторов за это», – сказал глава региона.