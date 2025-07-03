Губернатор посетил Мурманскую областную электросетевую компанию и встретился с её коллективом

2 июля глава региона Андрей Чибис посетил АО «Мурманская областная электросетевая компания». АО «МОЭСК» - одна из крупнейших сетевых организаций Кольского Заполярья, которая входит в тройку лидеров по объёмам передачи электроэнергии потребителям.

В ходе визита глава региона Андрей Чибис осмотрел Центр обслуживания клиентов. По словам генерального директора АО «МОЭСК» Ирины Свириной, в клиентскую службу чаще всего обращаются северяне по вопросам технологического присоединения, передачи электрической энергии и осуществления коммерческого учёта, в скором будущем планируется перевод большинства услуг в цифровой формат. По-прежнему остаётся актуальным вопрос модернизации оборудования. В этом направлении есть позитивные новости, например, в рамках инвестиционной программы, утвержденной Министерством энергетики и ЖКХ Мурманской области, для организации единого диспетчерского центра на базе АО «МОЭСК» приобрели комплект современного высокотехнологичного оборудования отечественного производства.

Комплекс программно-технических средств позволяет диспетчеру мгновенно получать информацию об оперативном состоянии сети, что значительно сокращает время поиска поврежденного участка и время анализа данных. Вся информация выводится на жидкокристаллические панели, которые в разы информативнее, чем применяемые до недавнего времени щиты с диодными индикаторами. В случае возникновения нештатных ситуаций отключенных потребителей удаётся «запитывать» гораздо быстрее, что способствует бесперебойности электроснабжения, а значит, комфорту северян.

Затем глава региона провёл встречу с коллективом энергетиков. На сегодняшний день на предприятии трудятся порядка 400 человек, они обеспечивают теплом и светом 15 населённых пунктов Мурманской области.

«Пользуясь случаем, хочу выразить вам благодарность за ваш труд. Особо ценно, что ваша команда подставила плечо во время проведения Международного арктического форума. На вас возлагается большая ответственность за энергоснабжение значительного количества потребителей, в том числе в областном центре - Мурманске», — подчеркнул губернатор во время встречи с коллективом сетевой организации.

Во время церемонии награждения Андрей Чибис вручил десяти особо отличившимся специалистам благодарственные письма за добросовестный труд и профессионализм, ещё шестерым – почётные знаки «За оказание помощи и поддержку при проведении специальной военной операции».

Сотрудники компании, в свою очередь, смогли в свободном формате пообщаться с губернатором и задать волнующие вопросы, большинство из которых касались мер социальной поддержки, в том числе многодетных семей, благоустройства общественных территорий и сферы ЖКХ.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/549760/#&gid=1&pid=18