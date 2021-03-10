Губернатор потребовал исключить срывы выплат педагогам за классное руководство

Губернатор Мурманской области потребовал исключить срывы выплат заполярным педагогам за классное руководство. Учителя пожаловались Андрею Чибису на задержку положенного денежного вознаграждения. Глава региона назвал ситуацию недопустимой, поручил провести служебную проверку и привлечь виновных к ответственности.

Как сообщила на оперативном совещании министр образования и науки региона Ольга Дзюба, за январь не были своевременно произведены выплаты за классное руководство 89 педагогическим работникам. Но на сегодняшний день до педагогов государственных общеобразовательных организаций области доведены денежные средства в полном объёме. Размер вознаграждения с учетом федеральных и региональных выплат составляет 19500 рублей в месяц при наполняемости класса 25 человек.

«Ежемесячная выплата классным руководителям не была выплачена в связи с техническими вопросами, возникшими при доведении министерством до подведомственных общеобразовательных организаций субсидии на указанные цели. В настоящее время проводится служебная проверка в отношении сотрудников министерства образования и науки. По ее результатам будут приняты меры дисциплинарного взыскания», – заверила Ольга Дзюба.

Глава региона поручил профильному министру направить каждому из 89 учителей, не получивших вовремя положенные выплаты за январь, письменные извинения.

«Кроме того, прошу доложить мне о результатах служебной проверки. Я тоже хочу знать, какие технические вопросы помешали вовремя направить денежные средства на выплаты педагогам. Коллеги, к этому необходимо относиться внимательнее – это же деньги, на которые люди рассчитывают. Сбои здесь недопустимы», – подчеркнул Андрей Чибис.

Как сообщает региональное Министерство образования и науки, в 2021 году на ежемесячные выплаты классным руководителям Мурманской области из федерального бюджета предусмотрено 630,9 млн рублей. Размер денежного вознаграждения, учитывая льготы Крайнего Севера, составляет 11500 рублей.

Кроме того, с января 2020 года во всех общеобразовательных организациях Мурманской области за счет средств регионального бюджета педагогам выплачивается по 8000 рублей (включая районный коэффициент и процентную надбавку за стаж работы в районах Крайнего Севера).