Губернатор потребовал от муниципальных властей решить вопрос захоронения на городском кладбище Мурманска

Губернатор Андрей Чибис провёл совещание в связи с сигналами о проблемах захоронения на городском кладбище Мурманска. В разговоре приняли участие прокурор Мурманской области Сергей Паволин, заместитель губернатора и глава Координационного совета по вопросам социально-экономического развития Мурманска Юрий Сердечкин, представители администрации города.

Как пояснил заместитель главы администрации Мурманска Андрей Изотов, ряд муниципальных контрактов на расширение территории кладбища, заключённых администрацией города в 2019-20 годах, выполнен лишь частично и с огромным числом нарушений. Так, 71 сектор кладбища не был введён в эксплуатацию. Отдельные секторы так и не были построены. Один из контрактов был расторгнут в одностороннем порядке. По ранее заключённым контрактам идут судебные тяжбы.

Глава региона Андрей Чибис подчеркнул, что пояснения не решают проблемы.

«Что предпринималось органами местного самоуправления для того, чтобы обеспечить выполнение важнейшего полномочия, связанного с организацией похоронной деятельности на территории муниципального образования? Напомню – это даже не переданные полномочия, а изначально муниципальные», – отметил губернатор.

По словам прокурора области Сергея Паволина, прокуратура в настоящий момент проводит проверку, работе администрации будет дана соответствующая оценка.

«Уверен, что надзорные органы со всем разберутся. Но так хозяйствовать и управлять недопустимо», – подчеркнул, обращаясь к руководству города, Андрей Чибис.

Глава региона поручил администрации Мурманска оперативно принять все меры для разрешения вопроса, сообщает региональное Министерство информационной политики.