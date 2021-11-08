Губернатор поздравил Андрея Калинина с назначением на должность

Губернатор Андрей Чибис начал традиционное оперативное совещание в понедельник с поздравления в адрес Андрея Калинина. 29 октября Андрей Калинин был назначен на пост главного федерального инспектора по Мурманской области.

«Андрей Николаевич уже занимал эту должность в Мурманской области, затем работал в Псковской области на той же позиции. И сегодня вернулся с уже большим опытом, который будет служить на благо и развитие Мурманской области. Вы, Андрей Николаевич, уже отметили при первой нашей встрече положительную динамику развития региона. Вместе мы продолжим повышать эффективность работы, в том числе, по реализации национальных проектов и борьбе с коронавирусом», – отметил губернатор.

Глава региона поручил коллегам по правительству поддерживать максимально тесный контакт с главным федеральным инспектором.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, Андрей Калинин занимал данный пост в Мурманской области в 2016-17 годах. В последние годы исполнял те же обязанности в Псковской области.