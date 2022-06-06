Губернатор поздравил школьников, завоевавших награды на Международном форуме научной молодёжи «Шаг в будущее»

В рамках проведения Международного форума научной молодёжи «Шаг в будущее» делегация от Мурманской области получила гран-при Первенства в профессиональных номинациях. Губернатор Мурманской области отметил заслуги школьников и поздравил учащихся с получением наград.

«Я ещё раз хочу обратить внимание на то, какие у нас классные школьники. Ваши победы – это наглядный показатель ваших способностей, умений и навыков. Я убежден, что с каждым годом призеров будет становиться все больше. Желаю вам новых успехов, вами гордится вся область!» – поздравил победителей форума глава региона Андрей Чибис.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, по итогам Международного форума научной молодёжи «Шаг в будущее» дипломы и малые научные медали завоевали:

- 10-классник Моренко Виталий из Мурманска в номинации «Лучшая работа в области радиоэлектроники и лазерной техники»,

- 11-классник Сенецкий Андрей из Мурманска в номинации «Лучшая работа в области машин будущего»,

- 9-классник Красников Александр из Мурманска в номинации «Лучшая работа в области истории»,

- 11-классница Нефедьева Ирина из Мурманска в номинации «Лучшая работа в области общей биологии»,

- 4-классник Прокофьев Богдан из Снежногорска получил гран-при Абсолютного первенства среди юных участников форума 3 степени.

Фото: https://www.laplandiya.org/news/regionalnyj-koordinacionnyj-centr-po-rabote-s-odarennymi-detmi/podvedeny-itogi-mezhdunarodnogo-foruma-nauchnoj-molodyozhi-shag-v-buduschee.html