Губернатор предупредил о возможном запрете посещения лесов в Мурманской области при сохранении пожарных рисковОткрыта продажа билетов на спектакли II Мурманского международного фестиваля театров кукол «Полярная сова»
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Мурманская область. Арктика (16+)21.07.25 16:30

Губернатор предупредил о возможном запрете посещения лесов в Мурманской области при сохранении пожарных рисков

Сегодня в начале оперативного совещания в областном правительстве губернатор Андрей Чибис обратил особое внимание на усиление мер пожарной безопасности в лесах Мурманской области. В связи с установившейся тёплой погодой и высоким классом пожарной опасности глава региона поручил ужесточить контроль за соблюдением противопожарного режима, предупредив о возможном введении запрета на посещение лесов при сохранении опасной тенденции.

«С 20 мая на территории Мурманской области установлен особый пожароопасный сезон. Разводить костры в необорудованных местах, на природных территориях — в лесах, в тундре — категорически запрещено. Мы видим, что, к сожалению, причиной подавляющего большинства лесных пожаров, которые приходится тушить, является человеческий фактор», — напомнил Андрей Чибис.

Губернатор подчеркнул, что инспекторы регионального центра лесного и экологического контроля проводят постоянные рейды: патрулируют леса, напоминают северянам и гостям региона о правилах поведения на природе. Так, только за последние выходные выявлено более 15 нарушений, а всего с начала сезона к административной ответственности привлечено уже свыше 35 человек.

«Напоминаю, что за нарушение правил пожарной безопасности предусмотрены штрафы от 15 до 400 тысяч рублей, а в случае причинения ущерба лесам — уголовная ответственность. Если риски останутся высокими, а тенденция нарушений сохранится, мы будем вынуждены ввести полный запрет на посещение лесов и природных территорий», — подчеркнул глава региона.

Также особое внимание уделяется авиационному мониторингу, в ходе которого специалисты Мурманской авиабазы регулярно обследуют лесные массивы с воздуха. Благодаря оперативной работе пожарных с начала сезона ликвидировано 21 возгорание на площади более 50 гектаров. Важно, что все пожары были локализованы в первые сутки.

Андрей Чибис призвал жителей Мурманской области соблюдать правила пожарной безопасности и бережно относиться к северной природе. Также глава региона напомнил, что в случае, если риски будут высоки и тенденция нарушений будет продолжаться, то на уровне областного правительства будет принято решение о запрете посещения лесов и природных территорий.

Напомним, что при обнаружении возгорания в лесах необходимо незамедлительно сообщить об этом по телефонам: 8(800) 100-94-00, 8(911) 338-61-31, 112 или 101.

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