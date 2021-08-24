Губернатор призвал грибников соблюдать правила предосторожности

В Мурманской области начался грибной сезон. О мерах предосторожности при нахождении в лесу северянам напомнил губернатор региона Андрей Чибис вчера в ходе оперативного совещания.

«Сезон все ждали, грибов много, жители области активно выезжают за ними. Поэтому я прошу всех помнить о правилах безопасности, быть очень внимательными на природе, не отпускать пожилых людей одних и контролировать, чтобы всегда был заряжен и включён телефон. Прошу также предупреждать родных и близких, в какой район вы идёте, чтобы избежать неприятностей во время «тихой охоты», – подчеркнул глава региона.

Экстренные службы также напоминают, что при выезде в лес необходимо иметь с собой запас воды и еды, необходимых лекарств, спички или зажигалку, надевать теплую и яркую одежду. Пригодится также фонарик и свисток. Полезно будет предварительно изучить район похода на карте, иметь с собой трекер или навигатор.

Если вы потерялись, необходимо позвонить в полицию либо по номеру 112: экстренные вызовы пройдут даже вне зоны действия сети.

В случае встречи в лесу с диким животным не убегайте, не поворачивайтесь к нему спиной, а медленно отступайте, пятясь, наблюдая за его поведением; не смотрите прямо в глаза, но не упускайте из вида; не паникуйте, не делайте резких движений, не размахивайте руками, не кричите. Никогда не подходите близко, не пытайтесь прикоснуться, погладить или покормить дикое животное, даже если это кажется безопасным. Если животное само идёт на контакт – это один из признаков опасного заболевания – бешенства. Ничего не бросайте в животных, не провоцируйте их. Не ловите диких зверей и не подходите к раненым животным. Держитесь подальше от детенышей млекопитающих.

Региональное Министерство природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства также напоминает, что при появлении диких животных вблизи населённых пунктов необходимо уведомить об этом службу ЕДДС по телефону 112 и/или направить сообщение в министерство: mpr@gov-murman.ru, в течение рабочего дня – по телефонам: 8(8152) 486-841, 486-819, 486-821, 486-805.