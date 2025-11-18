Губернатор призвал предпринимателей принять участие в конкурсе «Сувенир года. Арктика»

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, вчера на оперативном совещании, в котором Андрей Чибис принял участие в режиме ВКС, он сообщил, что 18 ноября стартует приём заявок на региональный конкурс «Сувенир года. Арктика», который запущен в рамках губернаторского плана «На Севере – Жить!».

«Наша задача – не просто выбрать лучшие сувениры, а помочь мастерам получить новые навыки, которые дадут им возможность им развивать своё дело. Все участники конкурса получат доступ к образовательным модулям по созданию, упаковке и продвижению продукции от экспертов «Сенежа» и проекта АСИ «Знай наших»», – отметил глава региона.

Победителям будет отдан приоритет в торговле на ключевых региональных мероприятиях: «Ряды на Воровского», фестивали «Териберка» и «Вкус Арктики», а также специальные призы от партнёров, включая выход на федеральные площадки.

Даты проведения отборочного этапа: с 18 ноября по 5 декабря на портале «Наш Север». Проект организован Туристско-информационным центром Мурманской области совместно с Министерством туризма и предпринимательства региона.

Андрей Чибис призвал всех мастеров обязательно принять участие в этом проекте, а также попросил коллег уделить пристальное внимание информированию о конкурсе малых предпринимателей и самозанятых, изготавливающих сувенирную продукцию.

«Принципиально важно, чтобы на объектах размещения и в других местах появились точки продажи заполярных сувениров. Запрос на их продажу у туристов серьёзный, наши мастера, включая саамов, производят классные сувениры, а в продаже их немного. Это касается не только Мурманска, но и других городов и населённых пунктов региона. Важно отобрать лучшие варианты, спозиционировать их, дать предпринимателям дополнительную возможность торговать ими на популярных площадках, в том числе цифровых платформах», – подчеркнул губернатор.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/557108/#&gid=1&pid=1