Губернатор проинспектировал летнюю ремонтную кампанию в Кандалакше

В Кандалакше приступили к ремонту здания средней школы №2 – единственного общеобразовательного учреждения в железнодорожном районе города. Ход работ в числе прочих объектов проинспектировал губернатор Андрей Чибис во время рабочей поездки.

Школа расположена в здании 1962 года постройки. В июне заключён контракт на ремонт фасада. Работы проводятся в рамках государственной программы Мурманской области «Развитие образования». Кроме того в этом сезоне в образовательном учреждении установят 163 стеклопакета по энергоэффективному контракту, будут выполнены работы по автоматизации теплопункта, ремонту вентиляции пищеблока.

В сентябре в рамках национального проекта «Образование» в школе откроется центр цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста». Ученики смогут изучать информатику, технологию и основы безопасности жизнедеятельности, заниматься робототехникой и проектной деятельностью, осваивать навыки 3D-моделирования.

Кроме того, по поручению главы региона возле школы сейчас проводятся работы по созданию многофункциональной спортивной площадки с уличными тренажёрами в рамках плана «На Севере - жить. 2030», курирует работы министерство градостроительства и благоустройства Мурманской области.

«Вижу, что те ресурсы, которые выделены району, идут в дело. Ремонт в школе начат, основа под новую спортивную площадку подготовлена, стадионы в городе модернизируют. Положительная динамика в Кандалакшском районе очевидна», - подытожил губернатор.

В ходе рабочей поездки в Кандалакшский район губернатор также ознакомился с ходом ремонтов спортивных объектов - стадиона «Металлург» и «Локомотив», на которых проходит поэтапная модернизация.

Спортивные площадки будут оборудованы и на набережной реки Нива. В ближайшее время на территории начнутся ремонтные работы. В прошлом году Кандалакша стала победителем Всероссийского конкурса с проектом благоустройства малых городов. На средства федерального бюджета будут созданы зоны для семейного отдыха, появятся велодорожки с парковкой для двухколесного транспорта, скейтпарк, будет установлено освещение, пишет Министерство информационной политики Мурманской области.