Губернатор просит ужесточить работу по антилидерам из числа управляющих компаний

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, вчера на оперативном совещании рассмотрели итоги исполнения поручений губернатора по итогам рабочих выездов, встреч с жителями, обращений, а также комментариев в социальных сетях. Андрей Чибис подчеркнул, что это должно быть безусловным приоритетом для всех уровней власти.

«Речь идёт об исполнении тех поручений, которые были даны по итогам выездов, встреч, обращений, с которыми к нам приходят жители. Основная задача – чтобы чувствительные обращения – ЖКХ, дороги, здравоохранение, – оперативно, чётко решались. Это первоочередная ответственность глав, руководителей блоков, и всегда остаётся на моём максимальном контроле», – сказал губернатор.

Глава региона отметил, что эффективным инструментом проверки исполнения поручений стал «Губернаторский контроль», который жёстко следит за качеством исправления замечаний северян, содержанием объектов, сроками исполнения работ, а также за тем, как выполняются поручения на уровне администраций округов. Подробнее об отработке ряда вопросов доложила заместитель губернатора Надежда Аксенова.

В сфере коммунальной инфраструктуры в Мурманске проведена замена аварийных участков трубопроводов ГВС на ул. Адмирала флота Лобова, 5; восстановлено горячее водоснабжение на проспекте Героев-североморцев, 65; проведены регулировка отопления и водоснабжения, ремонт кровли на ул. Чумбарова-Лучинского, 32 корп. 3; отремонтирован участок стояка отопления, восстановлено отопление на ул. Гончарова, 5; отремонтирована теплосеть, восстановлен асфальт на ул. Полярные Зори, 33 корп. 1. В Печенге проведены ремонты подъездов домов по ул. Стадионной, 5, 7, 8 и 9; в Кировске отрегулировали систему теплоснабжения на проспекте Кирова, 39; в Мончегорске утилизировали отработанные автомобильные шины на Лесной; в Спутнике провели ремонты подъездов на Новой, 15.

В сфере улично-дорожных работ: в Мурманске установлены барьеры на участке ул. Папанина-ул. Челюскинцев; в Североморске восстановлен тротуар на Сизова, 4; в Апатитах отремонтирован путепровод через железную дорогу; в Полярном отремонтированы дорога и тротуар на Гагарина,5, а также участок дороги ул. Красный Горн – ул. Фисановича; в Снежногорске восстановили бордюр на Октябрьской, 7; в Гаджиево организовали водоотвод на проезде ул. Гаджиева, 41-45.

В сфере благоустройства в Мурманске завершили обновление детской площадки на ул. Капитана Буркова, 1: уложено спецпокрытие, установлены скамейки и 10 игровых и спортивных конструкций. Также эвакуирован сгоревший автомобиль на Домостроительной, 14. В Североморске установлено освещение на ул. Сивко. В Ловозере оборудовано дополнительное освещение по дороге к детскому саду №1. Также в Мурманске завершен ремонт памятника воинам 6-й Героической комсомольской батареи: привели в порядок постамент и лестницы.

Продолжается реализация региональной программы по обучению оказанию первой помощи – занятия организованы во всех муниципалитетах. Завершен капремонт кровли реанимации Кандалакшской центральной районной больницы.

В сфере образования: организованы обзорные экскурсии для педагогов в Губернаторский лицей: их посетили уже более 2000 специалистов, ранее с такой просьбой обращались учителя. В Снежногорске IT-куб оснастили комплектами микроконтроллеров: с такой просьбой обращались юные жители муниципалитета.

«Коллеги, любые вопросы, которые люди задают, проходя на улице, на всех встречах с коллективами, жителями, личных приёмах в других форматах – конкретные вопросы в социальных сетях, комментариях, берутся на контроль. Прошу относиться к ним надлежащим образом. Проблемные моменты есть в разных муниципалитетах, мы жёстко следим за выполнением. Все, кто отвечает за это в муниципалитетах – правильно было бы не дожидаться реакции «Губернаторского контроля», – подчеркнул Андрей Чибис.

В том числе губернатор напомнил о запросе главы Печенгского округа по ситуации с «Оборонэнерго»: в зимний период нужна постоянная бригада в муниципалитете, чтобы минимизировать время доезда, так как основное подразделение базируется в Заозерске.

«С компанией мы в тесном взаимодействии, вопросы, которые возникают – отрабатываются в приоритетном порядке. Отдельно представим состав бригады, которая будет сформирована», – сообщила заместитель губернатора Ольга Вовк.

Также губернатор попросил прокомментировать динамику решения вопроса по вывозу мусора, напомнив, что это обсуждали на селекторе с компанией «Ситиматик». «Крайне важно следить, чтобы «Ситиматик» выполнил все обязательства, взятые на этом совещании», – подчеркнул губернатор.

Рассмотрели вопрос имеющихся ограничений по нормативам времени приема медицинскими специалистами – об этом спрашивают и жители, и сами врачи.

«Я прошу вице-губернатора Надежду Аксенову проверить имеющиеся нормативы, насколько решения регионального минздрава и поликлиник соответствуют федеральному стандарту. А на уровне минздрава необходимо провести разъяснительную работу с врачами и пациентами, инвентаризировать, все ли ресурсы есть у врачей, чтобы укладываться в нормативы. Это крайне важный вопрос, нужно понимать, как помочь. Мы тратим серьезные деньги на поддержку врачей, системы здравоохранения. Чуть более 1,5 млрд рублей на разные меры поддержки. Деньги есть на эту задачу. Судя по комментариям, проблема есть. Прошу понять, где сбой, и отработать», – сказал Андрей Чибис.

Также губернатор попросил ужесточить работу по антилидерам из числа управляющих компаний.

«Прошу чётко, системно, еженедельно разбирать их проблемные вопросы вместе с правоохранительными органами и прокуратурой – об этом договорились с коллегами. И стимулировать оперативное устранение. Крайне важно ужесточить контроль, чтобы мне не приходилось каждый раз включаться для решения таких вопросов, как на прямых линиях. Рассчитываю, что это будут конкретные решения, чтобы мы видели, что УК, те, кто обслуживают жилфонд, все вовремя делают, исправляют ситуацию. Также прошу коллег из муниципалитетов следить в штабном режиме, чтобы уборка дворов была организована надлежащим образом. Особенно это касается Мурманска. Это вопрос муниципального уровня – четкий контроль уборки дворов ТСЖ, УК, магазинами, предпринимателями», – подчеркнул губернатор.

Губернаторский контроль провел мониторинг доступности беспроводного доступа в интернет на вокзалах и в аэропортах. Выявлено, что Wi-Fi отсутствует в вокзальных комплексах Оленегорска, Апатитов, Кандалакши и Полярных Зорь. Андрей Чибис поручил региональному Минцифры изыскать возможность обеспечить подключение.

«Также на следующей неделе прошу доложить, как организовано подключение предпринимателей в тех городах, где введен ряд ограничений связи, а также по некоторым объектам жилого сектора. Например, по библиотеке в Лопарской, участку улицы Шевченко в Мурманске», – подчеркнул Андрей Чибис.

На контроле также поручение региональным Минтрансу и Минграду по приведению в порядок поста ГАИ на въезде в Североморск. «Нужно отработать с Минобороны либо снос, либо сделать из него арт-объект», – подчеркнул губернатор.

Ещё один вопрос – по итогам приёма граждан по вопросу интеллектуальных систем дорожного движения и умных светофоров. Вице-губернатор – министр транспорта и дорожного хозяйства Юлия Полиэктова сообщила, что первый умный светофор в Мурманске находится в стадии тестирования.

«Коллеги, важно, к этому в ближайшие два года придётся переходить, чтобы минимизировать пробки. С учётом нашего трафика, погодных условий. Прошу внимательно сопровождать этот эксперимент. Также обратите внимание на ямочный ремонт дороги на Пулозеро – оперативно сделать что можно, и будем принимать решение, что нужно сделать на будущий год. Проконтролируйте, доложите», – отметил губернатор в завершение.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/556792/#&gid=1&pid=1