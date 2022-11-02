С 1 ноября в Мурманской области начинает работу Центр поддержки семей мобилизованных граждан и участников специальной военной операцииАктуальные телефоны по вопросам поддержки призванных в рамках частичной мобилизации, а также участвующих в СВО и их семей
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
Мурманская область. Арктика (16+)02.11.22 11:00

Губернатор провёл личный приём граждан по поручению Президента РФ

По поручению Президента Российской Федерации Владимира Путина губернатор Мурманской области Андрей Чибис провёл личный приём граждан. Вопросы северян касались капремонтов, закупки медоборудования в муниципалитеты, предоставления жилых помещений.

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, Наталья Вешнякова из Печенги обратилась к главе региона с просьбой об установке скейт-площадки для детей. Заявительница отметила, что в последние годы поселок активно благоустраивается, для жителей появляются места отдыха и детские площадки, освещение, дома приводят в порядок. Но не хватает мест досуга для детей среднего и старшего школьного возраста.

Глава региона отметил, что поручит главе муниципалитета подготовить и обустроить основание под площадку, а региональному министерству градостроительства и благоустройства – оборудовать ее на стадионе Печенги.  

«Такие площадки уже установлены в Заполярном, Никеле. Они действительно популярны у ребят. Возьмем на контроль этот вопрос», – сказал губернатор.

Наталья Коропалова из Апатитов – многодетная мама, ее дети проходят необходимое лечение у ортодонта. Заявительница отметила, что в государственных медучреждениях города нет собственного аппарата для проведения панорамной съемки полости рта, необходимой при лечении и протезировании. Наталья Коропалова попросила главу региона посодействовать в закупке оборудования для стоматологической поликлиники муниципалитета.

Губернатор подчеркнул, что Апатиты – большой город, лечиться туда ездят и жители соседних населенных пунктов, поэтому цифровой томограф будет востребован. Глава региона также заверил северянку, что просьбу постараются выполнить максимально оперативно.

По вопросу ускорения капитального ремонта крыши многоквартирного дома на улице Володарского, 12 обратился заявитель из Мурманска. 

Губернатор отметил, что в настоящее время капремонт крыши дома предусмотрен за счёт средств областного бюджета в 2022-2023 году. 

«Ремонт крыши вашего дома включён в краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта. Уже заключён контракт на разработку проектной документации и проведение строительно-монтажных работ», – пояснил Андрей Чибис, а также отметил, что поручит региональному Минстрою проконтролировать проведение работ.

Семейная пара из Североморска обратилась к губернатору с просьбой помочь с получением жилья. У военнослужащего и его супруги – трое детей, в настоящее время они стоят в очереди на получение жилплощади, и вынуждены снимать квартиру. 

Губернатор ответил, что даст поручение главе муниципалитета предложить подходящие варианты жилья, чтобы вопрос был решён до конца года.

В доме мурманчанки Марии Жуковой на улице Адмирала флота Лобова произошло залитие квартиры, давно требуется ремонт крыши. Заявительница пожаловалась губернатору на бездействие управляющей организации. 

Андрей Чибис ответил, что уже определён необходимый объём работ. 

«В этом году управляющая организация проведёт поддерживающий ремонт для решения локальной проблемы, контроль обеспечит Министерство государственного жилищного и строительного надзора региона. Также дом будет включён в краткосрочную программу капремонта», – подчеркнул Андрей Чибис.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Устойчивое развитие в современном мире. Аналитика, тренды, необходимость рынка труда
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Домашнему насилию нет оправдания! БУДЬ ДОБРЕЕ КО МНЕ...Домашнему насилию нет оправдания! БУДЬ ДОБРЕЕ КО МНЕ...Домашнему насилию нет оправдания! БУДЬ ДОБРЕЕ КО МНЕ...
-Политбарометр (18+)
ПодробнееВ Мурманске на очередном пленуме обкома КПРФ обсудили итоги муниципальных выборов
-

Последние комментарии

Д.О. Вернер
01.11.22 19:41
"...за 12 лет интерес к жизни в других странах снизился более чем в 2 раза..." - увы, это не равно тому, что к жизни в родной стране интерес вырос в 2 раза...
Комментарий к новости:Иллюзий не осталось: за 12 лет интерес к жизни в других странах снизился более чем в 2 раза
Мария
25.10.22 13:45
Молодцы ребята, гордимся вами)))
Комментарий к новости:Благотворительная организация «Радуга» оказывает помощь многодетным семьям, инвалидам и всем тем, кто оказался в тяжёлой жизненной ситуации
Бурак (Смирнова) Ю. Г., заместитель директора по ВР МБОУ "Кадетская школа города Мурманска".
24.10.22 21:03
Здравствуйте, мурманчане и гости земли Кольской. Учащиеся МБОУ КШМ приняли участие в митинге, приуроченном к 78-летию разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье! КШМ помнит, КШМ гордится! И именно
Комментарий к новости:В Мурманске состоялся митинг, приуроченный к 78-летию разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
311234567891011121314151617181920212223242526272829301234
-Скоро в эфире13:00«Такая работа». Художественный сериал, 60 серия (16+)14:00Мультфильмы (0+/6+)14:30Новости. Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)30% жителей СЗФО признались, что тратят основную часть зарплаты за две недели-PRO Валюту (16+)Цены на нефть поднимаются, доллар США дешевеет к евро, иене и фунту стерлингов-PRO Энергетику (18+)Кольская АЭС на 16,5% увеличила выработку электроэнергии в октябре-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 2 ноября-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)Мобилизованные, контрактники и добровольцы смогут выйти на пенсию раньше
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Что делать работодателю, если сотрудник попал под мобилизацию?
© 2009 - 2022
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика