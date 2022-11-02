Губернатор провёл личный приём граждан по поручению Президента РФ

По поручению Президента Российской Федерации Владимира Путина губернатор Мурманской области Андрей Чибис провёл личный приём граждан. Вопросы северян касались капремонтов, закупки медоборудования в муниципалитеты, предоставления жилых помещений.

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, Наталья Вешнякова из Печенги обратилась к главе региона с просьбой об установке скейт-площадки для детей. Заявительница отметила, что в последние годы поселок активно благоустраивается, для жителей появляются места отдыха и детские площадки, освещение, дома приводят в порядок. Но не хватает мест досуга для детей среднего и старшего школьного возраста.

Глава региона отметил, что поручит главе муниципалитета подготовить и обустроить основание под площадку, а региональному министерству градостроительства и благоустройства – оборудовать ее на стадионе Печенги.

«Такие площадки уже установлены в Заполярном, Никеле. Они действительно популярны у ребят. Возьмем на контроль этот вопрос», – сказал губернатор.

Наталья Коропалова из Апатитов – многодетная мама, ее дети проходят необходимое лечение у ортодонта. Заявительница отметила, что в государственных медучреждениях города нет собственного аппарата для проведения панорамной съемки полости рта, необходимой при лечении и протезировании. Наталья Коропалова попросила главу региона посодействовать в закупке оборудования для стоматологической поликлиники муниципалитета.

Губернатор подчеркнул, что Апатиты – большой город, лечиться туда ездят и жители соседних населенных пунктов, поэтому цифровой томограф будет востребован. Глава региона также заверил северянку, что просьбу постараются выполнить максимально оперативно.

По вопросу ускорения капитального ремонта крыши многоквартирного дома на улице Володарского, 12 обратился заявитель из Мурманска.

Губернатор отметил, что в настоящее время капремонт крыши дома предусмотрен за счёт средств областного бюджета в 2022-2023 году.

«Ремонт крыши вашего дома включён в краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта. Уже заключён контракт на разработку проектной документации и проведение строительно-монтажных работ», – пояснил Андрей Чибис, а также отметил, что поручит региональному Минстрою проконтролировать проведение работ.

Семейная пара из Североморска обратилась к губернатору с просьбой помочь с получением жилья. У военнослужащего и его супруги – трое детей, в настоящее время они стоят в очереди на получение жилплощади, и вынуждены снимать квартиру.

Губернатор ответил, что даст поручение главе муниципалитета предложить подходящие варианты жилья, чтобы вопрос был решён до конца года.

В доме мурманчанки Марии Жуковой на улице Адмирала флота Лобова произошло залитие квартиры, давно требуется ремонт крыши. Заявительница пожаловалась губернатору на бездействие управляющей организации.

Андрей Чибис ответил, что уже определён необходимый объём работ.

«В этом году управляющая организация проведёт поддерживающий ремонт для решения локальной проблемы, контроль обеспечит Министерство государственного жилищного и строительного надзора региона. Также дом будет включён в краткосрочную программу капремонта», – подчеркнул Андрей Чибис.

Фото: https://gov-murman.ru