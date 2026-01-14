Губернатор провёл совещание, посвящённое подготовке к Международному арктическому форуму, который пройдёт в Мурманске в 2027 году

«Эта работа уже началась в прошлом году, в этом году нам нужно принять необходимые дополнительные решения для качественного проведения мероприятия. Форум, который состоялся в Мурманске в 2025 году, был организован по оценке наших федеральных коллег и руководства страны на очень высоком уровне, несмотря на кратчайшие сроки подготовки. Спасибо Президенту России Владимиру Владимировичу Путину за то, что поддержал нашу инициативу сделать город-герой Мурманск, который глава государства назвал столицей Русской Арктики, постоянным местом проведения Международного арктического форума. Это крайне важно, потому что арктическая повестка, - с точки зрения развития нашей страны и с учётом геополитической обстановки, крайне важна. Необходимо подготовить город к столь масштабному мероприятию. В рамках форума нам предстоит решить важнейшие региональные и федеральные задачи», – отметил Андрей Чибис.

Как отмечает Министерство информационной политики Мурманской области, в рамках МАФ-2025 были приняты ключевые решения для Арктики: разработка комплексного проекта по развитию Арктической зоны Российской Федерации (АЗРФ) и Трансарктического транспортного коридора (ТТК); обновление стратегии развития АЗРФ; увеличение не менее чем в 3 раза мощности МТУ; приоритетное финансирование в рамках нацпроектов мероприятий мастер-планов опорных пунктов АЗРФ; продление программы реновации ЗАТО до 2030 года с ежегодным финансированием не менее 10 млрд рублей.

