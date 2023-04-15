Губернатор провёл телемост с бойцами 80-й отдельной мотострелковой бригады (арктическая), которые принимают участие в СВО

Вчера в рамках рабочего визита в Алакуртти губернатор Мурманской области Андрей Чибис и командующий Северным флотом адмирал Александр Моисеев приняли участие в телемосте между участниками специальной военной операции и их близкими, а также пообщались с женским советом 80-й отдельной мотострелковой бригады (арктическая).

Личные встречи главы региона с близкими тех, кто принимает участие в спецоперации, проводятся в Мурманской области регулярно. Кроме того, напомним, по поручению губернатора в регионе работают центры поддержки семей мобилизованных и участников СВО.

«Приятно было услышать от женщин, что подавляющее большинство вопросов оперативно решается благодаря налаженному взаимодействию всех структур, а работники Центров отзывчивы и неравнодушны», – отметил губернатор.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, жёны и бойцы поблагодарили главу региона за новый детский сад и внимание к семьям военнослужащих. Искренний разговор также касался важных для них вопросов: адресной социальной помощи, получения льгот, в том числе, путёвок на летний отдых для детей участников СВО и других.

Командующий Северным флотом адмирал Александр Моисеев уверен, что такие встречи нужны не только женщинам, но и мужчинам, которые на передовой. Они видят, что пока их нет рядом, о семье заботятся.

«Мы почувствовали их настроение. Для них важно знать, что с родными все хорошо. После встречи я твёрдо уверен: у наших героических ребят, с которыми мы сегодня общались, не менее героические боевые подруги. Это стойкие, сильные и надёжные женщины», – уверен Александр Моисеев.

Фото: https://gov-murman.ru