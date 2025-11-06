Губернатор провёл встречу c представителями национально-культурных объединений, религиозных организаций, саамских общин и казачьих обществ региона

Вчера Андрей Чибис провёл встречу c представителями национально-культурных объединений, религиозных организаций, общин коренных малочисленных народов Севера и казачьих обществ Мурманской области. Мероприятие было приурочено к прошедшему Дню народного единства.

«Мурманская область – сильный, мощный регион. У нас проживают представители 120 национальностей. Важно, что, несмотря на все геополитические моменты, мы живём в мире, уважении и понимании. Необходимо, чтобы каждый из вас вносил свою частичку, культуру, позицию, навыки и знания. Я часто общаюсь с бойцами, которые отважно защищают нашу страну. И там, на поле боя, они стоят плечом к плечу, независимо от веры или национальности. Именно так нужно жить и нам, в тылу. В наших с вами руках стабильность и развитие», – отметил губернатор.

Участники встречи выразили благодарность и признание Министерству внутренней политики, правительству региона и лично губернатору Андрею Чибису за плодотворное взаимодействие и поддержку.

После торжественной части состоялся открытый диалог, где каждый желающий мог задать волнующий его вопрос. Участники интересовались капитальным ремонтом культурных учреждений, мерами поддержки и другими темами.

Андрей Чибис вручил благодарственные письма и благодарности губернатора Мурманской области, а также дипломы призёрам окружного этапа VI Всероссийской общественной премии за вклад в обеспечение гражданского единства и межнационального согласия «Гордость Нации – 2025» в СЗФО.

Как отмечает региональное Министерство информационной политики, в Мурманской области действуют 15 национальных объединений, 8 казачьих обществ, 37 общин коренных малочисленных народов Севера, 13 религиозных конфессий (123 организации). В 2025 году грантовую поддержку получили 20 проектов на сумму свыше 14 млн рублей (при софинансировании Фонда президентских грантов).

С 2019 по 2025 годы общий размер финансирования с учётом грантов и субсидий составил 273,7 млн рублей.

Мурманская область — один из немногих регионов, где религиозные организации получают гранты на реализацию социально значимых проектов. 4 ноября 2025 года Президент России Владимир Путин подписал указы об установлении двух новых праздников: День коренных малочисленных народов России; День языков народов России. Эти даты закрепляют государственное признание вклада народов России в сохранение культурного многообразия, истории и традиций страны.

