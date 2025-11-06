Пока добровольно: в России заработала рыбная биржаГрузооборот ММТП снизился в октябре 2025 года почти в три раза!
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)06.11.25 18:00

Губернатор провёл встречу c представителями национально-культурных объединений, религиозных организаций, саамских общин и казачьих обществ региона

Вчера Андрей Чибис провёл встречу c представителями национально-культурных объединений, религиозных организаций, общин коренных малочисленных народов Севера и казачьих обществ Мурманской области. Мероприятие было приурочено к прошедшему Дню народного единства.

«Мурманская область – сильный, мощный регион. У нас проживают представители 120 национальностей. Важно, что, несмотря на все геополитические моменты, мы живём в мире, уважении и понимании. Необходимо, чтобы каждый из вас вносил свою частичку, культуру, позицию, навыки и знания. Я часто общаюсь с бойцами, которые отважно защищают нашу страну. И там, на поле боя, они стоят плечом к плечу, независимо от веры или национальности. Именно так нужно жить и нам, в тылу. В наших с вами руках стабильность и развитие», – отметил губернатор.

Участники встречи выразили благодарность и признание Министерству внутренней политики, правительству региона и лично губернатору Андрею Чибису за плодотворное взаимодействие и поддержку.

После торжественной части состоялся открытый диалог, где каждый желающий мог задать волнующий его вопрос. Участники интересовались капитальным ремонтом культурных учреждений, мерами поддержки и другими темами.

Андрей Чибис вручил благодарственные письма и благодарности губернатора Мурманской области, а также дипломы призёрам окружного этапа VI Всероссийской общественной премии за вклад в обеспечение гражданского единства и межнационального согласия «Гордость Нации – 2025» в СЗФО.

Как отмечает региональное Министерство информационной политики, в Мурманской области действуют 15 национальных объединений, 8 казачьих обществ, 37 общин коренных малочисленных народов Севера, 13 религиозных конфессий (123 организации). В 2025 году грантовую поддержку получили 20 проектов на сумму свыше 14 млн рублей (при софинансировании Фонда президентских грантов).

С 2019 по 2025 годы общий размер финансирования с учётом грантов и субсидий составил 273,7 млн  рублей.

Мурманская область — один из немногих регионов, где религиозные организации получают гранты на реализацию социально значимых проектов. 4 ноября 2025 года Президент России Владимир Путин подписал указы об установлении двух новых праздников: День коренных малочисленных народов России; День языков народов России. Эти даты закрепляют государственное признание вклада народов России в сохранение культурного многообразия, истории и традиций страны.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/556547/#&gid=1&pid=26

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Российскому бизнесу потребовалось более 259 тысячи рекламщиков, в некоторых вакансиях зарплата доходит до 1 млн рублей
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ДЕНЬ СУДОРЕМОНТНИКА - НОВОМУ ПРАЗДНИКУ БЫТЬ!БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! Не вступайте в диалог с мошенниками, не сообщайте личные сведенияБУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! Сотрудники службы безопасности банка не будут звонить вам. Это мошенники
-

Последние комментарии

Ольга
05.11.25 15:52
С 17 сентября отправлено 2 посылки Почтой России мобилизованному сыну на сво. Не получил до сих пор. Обидно , парни ждут теплые носки и другие вещи из дома , а тут Почта отвечает что передали вам по
Комментарий к новости:Минобороны показало работу специалистов 6 Центрального узла фельдъегерско-почтовой связи ВС РФ, доставляющих почтовые отправления военнослужащим – участникам СВО от родственников
макс
03.11.25 17:32
Дружище, статья за 2023 год. Работаю на сборке АЭС зп 170к
Комментарий к новости:Сколько можно заработать в атомной промышленности?
марат
02.11.25 19:36
Работаю слесарем КИПиА 7 разряда за год зарплата чего-то не выросла. Зачем это вранье нужно , кого вы хотите обмануть , какие на***н 90000 рублей? * - купюры внесены редакцией.
Комментарий к новости:Сколько можно заработать в атомной промышленности?
-Правовая консультация (18+)Законы, вступающие в силу в ноябре
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2728293031123456789101112131415161718192021222324252627282930
-Скоро в эфире19:00«Международные новости». Информационная программа (12+)19:30Новости. Информационная программа (12+)20:00«Я выбираю Север»: Дмитрий Панычев, заместитель Губернатора Мурманской области - министр здравоохранения Мурманской области. (12+)
-PRO Деньги (16+)250 тонн мелочи вернулось в оборот: итоги очередной «Монетной недели»-PRO Валюту (16+)Курс евро вырос на 25 копеек, доллар укрепился почти на 19 копеек-PRO Энергетику (18+)На Нива ГЭС-3 реализован проект по импортозамещению системы управления-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 6 ноября-PRO Нефть и газ (18+)День работника нефтяной и газовой промышленности 2025: тренды и динамика-PRO Законы (18+)Законы, вступающие в силу в ноябре
-

Наш регион-51

© 2009 - 2025
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»