Губернатор провёл встречу с педагогами Мурманска в итоговый день регионального профильного форума

Вчера в Губернаторском лицее состоялся заключительный день первого регионального Форума молодых педагогов. Глава региона Андрей Чибис провел встречу с педагогическим сообществом заполярной столицы, рассказал участникам о развитии региона и его роли для страны, а также ответил на их вопросы.

«Мурманск – форпост России в Арктике, флагман её развития. Об этом сказал в том числе наш Президент Владимир Владимирович Путин в прошлый свой визит сюда. Важная задача педагогов – дать ученикам достоверную и четкую информацию о регионе, о возможностях. Чтобы, отвечая себе на вопрос, какой путь выбрать дальше, они могли уверенно понимать, что могут получить здесь хорошее образование, реализовать себя как профессионалы во многих отраслях, стать участниками масштабных, стратегически важных для России проектов», – отметил губернатор.

Комментируя итоги, Андрей Чибис подчеркнул, что в процессе общения родилась масса хороших идей.

«Я очень рад, что мы собрали нашу преподавательскую молодёжь на этой площадке и детально поговорили. Это точно полезно, в том числе для нас, регионального правительства, с точки зрения организации дальнейшей работы. Я увидел, как много молодёжи работает в наших школах, детских садах, допобразовании. Они эмоциональны, полны энергии и желания получать новые знания, делиться опытом, вырабатывать предложения, в том числе активно взаимодействовали на своих специальных круглых столах. После коммуникации понятно, что они любят свою работу – это самое главное», – сказал Андрей Чибис.

Также глава региона отметил, все поступившие вопросы взяты в работу.

«Некоторые из них повторялись, значит, есть набор вещей, которые нужно проанализировать, поправить. По всему перечню обсуждаемых тем мы обязательно отработаем. И профильное министерство, и на моём уровне. Проведём детальный разговор. В том числе проинформируем всех педагогов, и молодых, и с большим опытом, о тех решениях, которые примем с учётом этого обсуждения», – сказал губернатор в завершение.

Как отмечает Министерство информационной политики Мурманской области, в рамках форума впервые на одной площадке собрались учителя школ, педагоги дополнительного образования, колледжей, представители различных компаний, научного сообщества и вузов, эксперты – всего более 1200 человек из 16 муниципалитетов. Они обменивались опытом и практиками, предлагали инициативы, получали информацию о действующих мерах поддержки и возможностях. Также ежедневно проходили встречи с главой региона.

 

 

Ira89
30.10.25 14:57
Как-то странно всё это! Сомнительно, чтобы с такой мелочёвкой северяне обращались к президенту.
Комментарий к новости:Губернатор Андрей Чибис провёл личный приём граждан по поручению Президента РФ
Светлана Леонидовна
26.10.25 16:48
Живу на Старостина, 11/ с 1991г, с ужасом ожидаю строительство пресловутого ФОКа. Смотрела в окна на зеленый массив под окном, выросший на бывшей стройке, но его уже снесли. Надеялась, что на этом мес
Комментарий к новости:Планы строительства в Мурманске на пустыре около улицы Старостина физкультурно-оздоровительного комплекса нравятся не всем горожанам
Константин
26.10.25 13:28
Много разговоров и статей, видимость удачной реализации нацпроекта, по факту ничего не работает. Кто ни будь лично из вас пробовал на себе этот нацпроект? На портале «Работа России» одна вакансия в М
Комментарий к новости:Кадровый консультант помогает: в 2025 году в стране вступил в силу национальный проект «Кадры»
