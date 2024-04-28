Губернатор провёл заседание комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности Мурманской области

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис вчера провёл заседание региональной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности. Открывая мероприятие, глава региона поздравил сотрудников МЧС с близящимся юбилеем.

«30 апреля исполняется 375 лет со дня образования пожарной охраны России. Еще раз хочу поблагодарить всех, кто занимается этой непростой службой. Особенно за жизни людей, спасенные благодаря вашей самоотверженности. Мы прекрасно понимаем, что это очень непростое дело – каждый раз человек в амуниции, заходя в огонь, принимает серьезнейшее решение, рискует собой, а дома его ждут близкие. И это очень ответственная задача. Всех сотрудников, ветеранов пожарной охраны поздравляю с наступающим юбилеем. Коллективы в лице Руслана Владимировича Назарова и Артема Николаевича Долгова, большую службу, которая занимается пожарной безопасностью в регионе», – подчеркнул губернатор.

В ходе заседания участники обсудили вопросы, связанные с подготовкой Мурманской области к безаварийному пропуску весеннего половодья и паводковых вод в 2024 году, обеспечением безопасности людей на водных объектах Мурманской области в летний период 2024 года и другие.

«Темы сегодняшние – принципиально важны. Безаварийный пропуск вод мы недавно обсуждали на оперативном совещании, и сегодня на заседании комиссии продолжим. Второе – актуальный вопрос наступления пожароопасного сезона, с учетом прогнозируемых высоких температур в том числе на территории Мурманской области. Конечно, все необходимые меры должны быть приняты, чтобы это прошло без каких-либо проблем. И еще один вопрос, который рассмотрим и примем решения – безопасность людей на воде. Скоро вскрытие водоемов, тема обеспечения мер безопасности крайне своевременна», – отметил Андрей Чибис.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, на совещании отметили, что в этом году ледоход на реках ожидается в первой половине мая. Дорожные ведомства, Минприроды и муниципалитеты проводят ряд превентивных противопаводковых мероприятий, в том числе на дорогах: уже открыто более 90% водопропускных труб, очищены кюветы. В период прохождения весеннего паводка подрядными организациями будет осуществляться постоянный контроль за отсутствием талой воды на обочинах, проезжей части, конструктивных элементах мостовых сооружений, потенциально сложных и проблемных водотоков. На территориях, подверженных подтоплению, осуществляется ежедневный мониторинг за уровнем паводковых вод.

Фото: https://gov-murman.ru