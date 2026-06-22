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Мурманская область. Арктика (16+)22.06.26 10:15

Губернатор провёл заседание регионального штаба по стройкам

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис 20 июня провёл заседание регионального штаба по строительству. В нём очно и в формате ВКС приняли участие представители региональных и муниципальных властей, контролирующих органов, предприятий и подрядных организаций. Главной темой стали возводимые и реконструируемые объекты образования и социальной сферы, здравоохранения, ход работ по программе реновации ЗАТО.

Губернатор подчеркнул, что принципиально важно сохранять высокое качество работ и жёстко контролировать сроки.

«За шесть лет в рамках реализации народной программы «На Севере – жить!» и нацпроектов мы сдали почти 1500 объектов. Реновация ЗАТО – это уже более 3000 объектов и свыше 40,5 миллиарда рублей инвестиций. Мы развернули масштабное жилищное строительство с целью – 1 миллион квадратных метров жилья за 10 лет. Мы вышли на 6-е место в России по темпам капремонта, обновив более 2200 домов. Любая стройка – это живой процесс, который не бывает без сложностей. Но наша задача – не констатировать, а решать возникающие ситуации. Мы не имеем права на срыв сроков, каждый подрядчик должен четко осознавать юридическую и репутационную ответственность. Объекты должны сдаваться с надлежащим качеством, чтобы они могли служить северянам долго. Самое главное, чтобы наши жители видели, как меняется городская среда для них, как улучшается качество жизни здесь, на Севере», – обратился глава региона к присутствующим.

Губернатор подчеркнул, что важно продолжить практику регулярных выездов на объекты, проводить внезапные проверки, напрямую общаться с жителями и специалистами, которые работают на стройплощадках.

«Не ждите докладов, смотрите, что происходит на местах и оперативно принимайте решения там, где они нужны. Это важнейшая задача для муниципальных администраций и всех контролирующих органов», – сказал губернатор.

Как отмечает Министерство информационной политики Мурманской области, в ходе заседания участники обсудили все ключевые объекты, включая работы по капитальным ремонтам, в работе их более 70. Подрядчики и заказчики принимают максимум усилий для завершения работ в срок. Кроме того, планируется завершение работ раньше срока по капитальному ремонту хирургического корпуса Североморской ЦРБ. Также подрядчик уже приступил к ремонту акушерского отделения этой больницы. 

 

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/569833/#&gid=1&pid=8

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