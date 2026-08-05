Губернатор проверил ход строительства бассейна и модернизацию котельной в жилрайоне Росляково

В рамках рабочей поездки в жилой район Мурманска Росляково губернатор Андрей Чибис оценил реализацию инфраструктурных проектов, имеющих первостепенное значение для почти 11 тысяч жителей. Особое внимание — возведению модульного плавательного бассейна и планам по модернизации системы теплоснабжения района.

Глава региона осмотрел стройплощадку модульного бассейна на улице Зелёной. Этот объект станет первым крытым круглогодичным спортивным комплексом подобного типа в Росляково. Его возведение ведётся в рамках федерального проекта «Бизнес-спринт (Я выбираю спорт)» и народной программы «На Севере-жить!».

На сегодняшний день готовность объекта составляет 65%. Полностью завершены работы по подготовке основания и подключению к инженерным сетям. Строители продолжают монтаж конструкций модулей и благоустройство прилегающей территории.

Общая площадь двухмодульного сооружения превышает 1,6 тысячи квадратных метров. Административный блок и чаша бассейна размерами 25 на 13 метров с шестью плавательными дорожками позволят заниматься любительскими тренировками и различного уровня соревнованиями. Рядом со спортивным комплексом обустроят новую детскую игровую площадку.

Заказчиком и будущим оператором объекта выступает спортивный центр «Авангард». Плановый ввод в эксплуатацию запланирован на осень 2026 года, однако подрядчик старается завершить работы раньше.

В рамках объезда губернатор также проверил котельную жилого района. Она была построена в 1967 году и изначально предназначалась для теплоснабжения всего двух жилых домов.

С началом активной застройки микрорайона в 1970-х годах зона её ответственности расширилась: сегодня в неё входят 8 многоквартирных домов и общеобразовательная школа №4. Для снижения негативного воздействия на атмосферный воздух на котельной проведён комплекс природоохранных мероприятий. Замена одного сетевого насоса с установкой частотно-регулируемого электропривода и водонагревателя позволила скорректировать работу котлов и снизить пережог топлива на 2,1%, что пропорционально уменьшило объём выбросов. Сейчас на объекте ведутся работы по капитальному ремонту одной из двух дымовых труб: демонтаж завершён, идёт подготовка фундамента- сентябрь 2026 года. Затем специалисты установят газоочистное оборудование для очистки тяжёлых фракций уходящих газов.

«Росляково — это не просто район, это целый город по численности населения. Поэтому мы будем работать здесь постепенно, комплексно: дойдём и до капитального ремонта домов. За последние годы в районе уже проделана значительная работа: отремонтированы шесть участков дорог и тротуаров, благоустроены дворы, открыты современные общественные пространства. Так, в Доме культуры «Судоремонтник» появилось молодёжное пространство «СОПКИ», а в 2025 году на территории школы №3 создан спорткластер «Юность», совсем скоро откроем современный бассейн», - заявил губернатор.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, в планах на 2026 год — ремонт участка Североморского шоссе, снос аварийных домов и капитальный ремонт жилых зданий на улицах Молодёжной и Североморском шоссе.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/572168/#&gid=1&pid=6